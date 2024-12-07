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台中男遭痛毆...被逼用生殖器當鍋鏟 熱鍋替荷包蛋翻面
台中林姓男子懷疑1名男姓友人在網路上性騷擾他老婆，約對方出面談判時痛毆他一頓，還逼男子脫褲自慰拍照，甚至命他把生殖器當成鍋鏟，在熱鍋上把煎熟的荷包蛋翻面；法院審酌，林最終坦承並已和解賠償，依妨害性隱私判他5月，可上訴。
檢警調查，林男（37歲）懷疑男子在臉書上對他妻子性騷擾，透過劉姓友人約對方出面處理，男子2023年11月21日凌晨1點多搭劉的車到林男住處時，林一言不合就朝男子痛毆頭、臉一頓，釀對方嘴唇、頭皮撕裂傷。
林男不罷休，又逼男子脫掉褲子自慰，甚至叫他把生殖器當成鍋鏟，將熱鍋上煎熟的荷包蛋翻面，自己則在一旁拿手機拍下男子自慰影像。
檢方訊時，林男僅坦承和男子拉扯、拍攝自慰照片，但辯稱沒有強逼他，也沒有要他用生殖器將煎熟的蛋翻面等語；但被害男子指證歷歷，也提出相關驗傷報告，並有林男拍他自慰照等證據。
檢方認定，林男同時犯強制、妨害性隱私，2罪想像競合，從重依妨害性隱私罪嫌起訴林，至於傷害部分男子未提告。
台中地院審酌，林男不思理性解決紛爭，僅因細故就強暴、脅迫男子拍性影像，考量林最終坦承，雙方已經和解賠償完畢等一切情狀，依以強暴、脅迫方式使他人自行攝錄性影像罪，判林男有期徒刑5月，得易科罰金，可上訴。
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