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轎車國道錯過匝道竟逆行釀2傷 辯不知車禍...法官不埋單

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

劉姓男子在國道1號高雄鼎金交流道，因錯過高速公路匝道，竟利用交流道另條匝道，逆向接國道10號，導致順向行駛的車輛為了閃避他的車，撞上國道護欄致2人受傷、轎車損毀，他則繼續行駛他去。劉辯稱不知對方出車禍，法官不埋單，依過失傷害、公共危險罪，判他1年徒刑。

判決指出，2022年11月14日凌晨，劉姓男子開車沿國道1號由南往北行駛，要接國道10號往西去蓮池潭，因錯過鼎金系統交流接國道10號的匝道，竟為了抄近路，在國道1號361.65公里處，右轉進入國10接國1北上的匝道，逆向駛入國10往東車道，逆行1.6公里後，導致順向行駛的車輛為閃避他的車而出車禍。

當時林姓男子開車載吳姓女子，沿國10順向往東行駛，發現劉姓男子逆向而來，緊急向右閃避，失控撞上外側護欄，車頭損毀，林手腳受傷、吳女腰椎爆裂粉碎性骨折、四肢和顏面多處擦挫傷，但劉姓男子沒停車，開車繼續逆行到鼎中路匝道下平面道路逃逸，事後經警方通知到案。

劉坦承錯匝道才逆向進國10，但否認致人傷害逃逸，稱專注前方路況，不知道對向的轎車撞護欄。

法官認為，劉可預見在國道逆向行駛，極可能使通行該路段的車輛緊急閃避或剎車，造成自撞等嚴重交通事故，且出車禍時段是寧靜凌晨，劉在安靜不吵雜的環境下，對他車在不遠處擦撞護欄所造成的巨大聲響，當無全然未聞之理，判劉有罪。全案可上訴。

劉姓男子開車錯過國道匝道，逆向行駛致他車出車禍逃逸，經高雄地方法院判1年徒刑。記者林保光／攝影
劉姓男子開車錯過國道匝道，逆向行駛致他車出車禍逃逸，經高雄地方法院判1年徒刑。記者林保光／攝影

國道 車禍 逆向

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