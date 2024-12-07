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總統大選15萬賭柯文哲贏 法官這理由判莊家、賭客無罪

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

去年9月總統、副總統選舉期間，盧男被控利用手機連結網際網路通訊軟體擔任莊家，與賭客陳男對賭，陳男下注15萬元睹柯文哲贏，如果柯當選陳可獲得3.8倍賠率，檢方依違反總統副總統選舉罷免法起訴，但法官認為，檢方並未查出盧男有真的向賭博網站下注總統賭盤，判決盧、陳2人都無罪。

基隆地院判決書指出，檢方申請簡易判決指出，盧男因認選舉賭博有利可圖，企圖以總統、副總統選舉結果為標的而使用網際網路賭博，去年9月21日晚間9時55分，以中華民國第16任總統選舉之開票結果為賭博標的，利用手機網際網路連結某通訊軟體而擔任莊家與被告陳男對賭。

賭博方式為由陳男下注15萬元，賭候選人柯文哲當選，而盧男亦應允接受，達成對賭合意為，如113年1月13日開票結果，如柯文哲確實當選，陳可獲得3.8倍賠率金額；反之，下注金額15萬元全數歸盧所有。

警方在去年9月22日下午5時50分，在新北市盤查陳男循線查獲，將盧、陳兩人依違反總統副總統選舉罷免法第88條以電子通訊、網際網路以選舉結果為標的賭博財物罪嫌送辦。

判決書指出，陳男傳送訊息給盧男為「幫我下柯文哲150，晚點拿錢過去」。盧男向法官坦承，陳男以Telegram問他，請其幫他向賭博網站下注簽賭，但其並沒有以網際網路賭博財物，因為他自己想跟陳男對賭，所以沒有真的去網路上找選舉賭盤下注，陳也沒有拿賭金給他，二人只是講講而己，過幾天警察就通知他去說明。

法官指出，依總統副總統選舉罷免法第88條規定，「在公共場所或公眾得出入之場所以選舉、罷免結果為標的之賭博財物者，處6月以下有期徒刑、拘役或科10萬元以下罰金」、「以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法以選舉、罷免結果為標的之賭博財物者亦同」。

法官認為，總統副總統選舉罷免法第88條之1第2項之罪，是以在特定人或不特定人可得參與之賭博場所，賭博網站、社群或群組內等網路空間，以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法，與該賭博場所、賭博網站或社群經營者對賭，或與其他參與者進行賭博財物之行為為構成要件。

法官審理認為，並無證據證明盧男確實幫陳向賭博網站簽賭下注總統賭盤，難認定有違反總統副總統選舉罷免法構成要件。

去年總統大選選舉期間，有人以15萬賭柯文哲贏， 法官這理由判莊家、賭客無罪。本報資料照片
去年總統大選選舉期間，有人以15萬賭柯文哲贏， 法官這理由判莊家、賭客無罪。本報資料照片

柯文哲 總統大選 賭博

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