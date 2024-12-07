海軍陸戰隊4個月義務役新兵落跑170天 原來為這事…
桃園李姓義務役男抽中海軍陸戰隊，去年4月間進入屏東新訓中心10天，竟趁放假2天機會落跑，當兵只要4個月卻跑了170天，被逮回稱「在外欠錢，得先還債」，桃園地院依無故離去職役逾30日罪，簡易判決處刑4月，得易科罰金，可上訴。
犯罪事實指出，家住桃園龜山區22歲李姓義務役男是海軍陸戰隊新兵訓練中心第二營第七連二兵，於2023年4月12日入營報到，同年4月22日中午12點休假離營，原預計於24日晚間7點得收假返營，卻基於無故離去職役犯意，自2023年4月24日19時起，未返回營區向所屬單位報到，直到同年10月11日上午7時37分在苗栗遭緝獲為止，無故離去職役逾30日。
檢方偵查時，李姓坦承不諱，同時根據時任新訓中心第二營第七連鄭姓連輔導長證稱，李男於4月22日12時開始休假，卻於24日19時收假時間屆至，並未返回營區，無故離去職役，當晚立刻透過電話聯繫李男，但李表示「因在外積欠債務，需先還清債務」，鄭之後曾嘗試以LINE連繫說服李男返營，但遭李男均「已讀不回」。由於逾假未歸的李男時為現役軍人，所屬部隊於是依規定發佈離營通報協尋，由憲兵指揮部桃園憲兵隊移送偵辦。
法官審酌，被告李男行為時為現役軍人，竟枉顧國家法令、部隊紀律與自身職責，無故離去職役近6個月；復衡酌他的犯後態度、行為時年紀、自陳的智識程度、家庭經濟生活狀況，暨其犯罪動機、目的、手段、情節等情狀，量處適當之刑，並諭知易科罰金，以資懲儆。
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