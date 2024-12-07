婆婆遺產稅糾紛姪提告 楊麗花6人判須付3395萬

歌仔戲國寶楊麗花的婆婆死後，有高達1億多元的遺產稅和罰鍰未繳，夫婿洪文棟（右，歿）的姪子繳納完畢後提告。台灣高等法院判楊麗花6人連帶給付3395萬餘元、鄭洪玉崑給付4476萬餘元本息，最高法院駁回上訴確定。圖／聯合報系資料照 歌仔戲演員楊麗花的婆婆留下高額遺產、股票及逾億元遺產稅和罰鍰，亡夫洪文棟的姪子繳納大部分稅款，提告要求洪文棟等6名繼承人、姑姑鄭洪玉崑變更股票登記，平均分擔遺產稅。台灣高等法院判楊麗花6人須連帶給付3395萬餘元、鄭洪玉崑給付4476萬餘元本息給洪姪，最高法院駁回上訴確定。

洪家第一代洪萬傳和吳火獅共同創辦新光集團，洪萬傳和妻子洪彭瑞蘭共有洪文樑、洪文棟、鄭洪玉崑3名子女。

洪文棟是骨科名醫，曾任立法委員，和前妻有4名小孩，與楊麗花未生育子女，洪2018年11月過世。此外，男子徐國璋稱是洪文棟的親生兒子，提確認親子關係存在訴訟，洪雖拒驗DNA，但他死後法院仍認定徐是洪的孩子；徐改名洪國璋，能和楊麗花、4名子女共同繼承洪的遺產。

洪文樑的兒子洪士鈞提告主張，祖母洪彭瑞蘭1992年過世後，遺產稅和罰鍰金額累積高達1億5千萬元，留下的新勝公司、新光實業股票價額也高達1億3千萬；父親1998年死亡，他和叔叔、姑姑協議，股票歸他所有，並繳納遺產稅、罰鍰1億4千萬餘元作補償，但洪文棟、鄭洪玉崑不配合過戶股票。一審判楊麗花等6人、鄭洪玉崑須各給付4476萬餘元。

高院認為，洪文樑生前未與洪文棟、鄭洪玉崑達成遺產分割協議，股票不可能全數分歸洪文樑取得，洪彭瑞蘭的遺產稅應由3子女各依應繼分比例分擔。

高院認為洪文樑和其他繼承人繳納總額已逾三分之一，洪文棟、鄭洪玉崑繳納總額不足三分之一，洪士鈞經洪文樑全體繼承人同意，請求楊麗花等6人、鄭洪玉崑各給付所受利益有理。

最高法院認同二審見解，判上訴駁回。