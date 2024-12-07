寶林中毒案6死 首件調解案成立

台北市寶林茶室邦克列酸食品中毒案，造成33人受害，其中有6人死亡；台北市府昨宣布第一件調解案成立，馬來西亞籍死者家屬向業者、保險公司求償，由市府提代位求償訴訟，且請求由市府代墊的重症醫療費用等約984萬元；相關業者承諾配合理賠。

3月發生中毒案後，北市府接獲4件亡者家屬申請調解案，法務局長連堂凱表示，首案調解成立是重要里程碑，減少冗長繁複的訴訟程序，調解成立書上周已報請法院核定，與法院判決具相同效力。社會局會讓所有被害者及家屬知道相關資訊，協助家屬快速得到理賠。

市府也修訂疑似食品中毒作業程序書，包含出現重大傷亡時場所立即停業，擴大採檢食品來源，公布在衛生局網站「食品中毒專區」。

連堂凱說，法務局彙整受害者團體訴訟意願書，委請消基會啟動團體訴訟程序，近期將起訴；檢方偵結釐清責任歸屬前，市府會持續邀業者及保險公司研商理賠。他強調，「申請市府調解程序」、「參與消基會團訟」的程序均獨立，可雙軌進行，前者可大幅縮短程序時間，不影響團訟進度。

此案事涉百貨業者、美食廣場的保險責任分擔，市府3個月內開4場調解會議，達成共識。連堂凱說，法務局前後開10餘場保險理賠爭議研商會議，衛生局7月開寶林茶室食品中毒行政罰鍰可行性會議，並做出該事件報告，成為理賠基礎，加上北檢開立相驗屍體證明書，載明死亡先行原因是在寶林茶室用餐後因邦克列酸中毒，達成調解共識。

社會局表示，基於急迫性及沉重的自費醫療費用，由社會局召開重大災害民捐委員會並提案，爭取動用北市重大災害民間賑災捐款墊付；外籍個案則協助家屬緊急來台的食宿、機票費用及部分個案醫療負擔，費用約984萬元，10月25日已向寶林等業者提代位求償訴訟。