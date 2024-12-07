總統府憲兵淪共諜 4人起訴

駐守總統府、號稱「天下第一營」的憲兵二一一營爆共諜案。賴重宇等三名憲兵及國防部資通電軍上兵陳文豪，僅因缺錢花用，竟翻拍軍機賣給中情工人員，總計涉貪一八四萬元，台北地檢署偵查期間，四人坦承犯罪，檢方昨依貪汙、違反國安法等罪將四人起訴。

檢方調查，通緝中的黃姓台籍男子被中共吸收，鎖定負責總統府維安的憲兵二一一營賴重宇及資通電軍上兵陳文豪下手，以金錢誘惑販賣單位機密情資，賴男等人翻拍軍中資料，依「機敏程度」及提供的現役軍人數，可獲不同金額報酬。

起訴指出，中士退伍的賴重宇、上兵退伍的陳文豪，自二○二二年四月起，由陳男持手機翻拍資通電軍公務秘密文書，先轉傳給賴男，再由賴男傳給黃男或中共情工人員；陳男去年退伍前，用化名探詢其他同袍有無意願提供軍中情報賺錢，並將現役軍人聯繫方式轉給賴男，所幸其餘現役軍人拒絕而未遂。

檢方今年八月發動搜索收網，黃男早已逃亡大陸，但查出退伍中士黎育爾、現役下士林裕凱也涉案。原來賴重宇去年十月調離原單位前，還引介學弟黎育爾接下他的工作，去年繼續翻拍應秘密文件，黎育爾退伍後又傳承給林裕凱，以相同手法翻拍文件。

賴重宇等四人因案羈押，偵查中認罪自白，坦承因缺錢才會翻拍機敏文件牟利，總計賴重宇收賄四十六萬元、陳文豪收賄四十五萬元、黎育爾收賄六十六萬餘元、林裕凱收賄廿六萬餘元，總計不法所得一八四萬元。四人昨天移審法院裁定繼續羈押禁見。

總統府發言人李問表示，府方高度關注且非常嚴正看待此案，若有叛國行為，應受到最嚴厲的的法律制裁。國防部表示，政戰局在去年七月間接獲官兵主動檢舉，實施專案調查，並於今年八月報請北檢指揮偵辦。