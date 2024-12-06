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台南養場老闆持棍戳眼棄屍員工遭判13年 國民法官曝理由

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南林姓養雞場老闆與謝姓員工有勞資糾紛，今年2月間謝兩度到場外放鞭炮，林持木棍查看後發生衝突，林持棍揮打謝及推倒在地，持棍戳眼還插入口內，拖至頂店橋推落橋下死亡，國民法官認林將謝及機車推落橋下，斷絕生存機會而曝屍荒野，手段凶殘，依殺人罪判他13年。

台南地院國民法官法庭指出，綜合證人法醫的說法、林男使用的木棍形狀及採證結果加以判斷，可以認定他是用木棍攻擊謝男的鼻部。

同時，依解剖鑑定報告可以看出，死者身體多處受有傷害，其中最嚴重的兩個地方，嘴部，牙齒斷裂10顆，且深至咽喉，導致甲狀軟骨骨折，另為鼻部傷勢，可見林下手的力道猛烈，且頭部是人體的重要部位，也非常脆弱，林仍選擇用相當大的力道朝謝頭部攻擊，手段十分殘忍，事後又將謝手機砸壞，並將機車與謝先後推落在人煙稀少且深度約5公尺多的頂店橋下，斷絕謝生還機會，可以認定林行為時是基於殺人的犯意。

國民法官法庭認為，林於2月19日前往投案前，員警已經有確切的根據，對林是本案嫌疑人產生合理的懷疑，所以不構成自首。

國民法官法庭表示，林與謝曾為老闆、員工的關係，且兩人因薪資給付問題產生糾紛，謝心有不甘，於過年前夕藉由燃放鞭炮驚嚇雞隻的方式表達不滿情緒，也想迫使林支付金錢，林為了維護自己權益，在一時憤怒之下，便持木棍毆打謝，且在謝倒地後，將謝拖行至頂店橋下棄置，最終導致謝生命消逝的嚴重結果。

同時，從謝傷勢可以知道，林下手力道十分猛烈，謝生前承受痛楚難以想像，而林當下竟沒有選擇救護謝，反而斷絕謝生存的機會，造成謝曝屍荒野的慘狀，足見林犯案手段殘忍，侵害生命法益的情節重大，謝家庭因此破碎，永遠無法團圓，造成家屬心中難以癒合的傷痛。

至於林無前科，且在員警調查的前階段主動投案，並承認部分犯罪事實，有助於員警釐清事實發現真相，節省司法資源。

國民法官法庭認為，法院審理過程中，林否認部分犯行，試圖合理化自己的行為，藉此減輕應負擔的責任，且在審理程序前，沒有任何行為對死者家屬表示歉意，雙方未和解。再參考林所陳述的智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處13年徒刑，可上訴。

國民法官法庭認為，從謝傷勢可以知道，林下手力道十分猛烈，謝生前承受痛楚難以想像，而林當下竟沒有選擇救護謝，反而斷絕謝生存的機會，造成謝曝屍荒野的慘狀，足見林犯案手段殘忍。圖／讀者提供
國民法官法庭認為，從謝傷勢可以知道，林下手力道十分猛烈，謝生前承受痛楚難以想像，而林當下竟沒有選擇救護謝，反而斷絕謝生存的機會，造成謝曝屍荒野的慘狀，足見林犯案手段殘忍。圖／讀者提供

國民法官 殺人 老闆

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