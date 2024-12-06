佯稱介紹對象詐欺聽障同事 五旬婦和解賠款判刑5月

彰化縣陳姓女子佯稱要為聽障同事介紹女友，自2017年起編造買賓士車、申辦手機、買機車等理由，詐騙錢財近30萬元，然後藏匿失聯，直到今年雙方才達成解調。彰化地方法院審結，依詐欺取財罪判處陳女有期徒刑5月。可上訴。

判決書指出，陳女與這名聽障者是同事，見他常因聽不清楚無法完全了解語意，純良可欺，竟自2017年3月，佯稱介紹一名住台北家境富裕蔡小姐讓雙方交往，蔡小姐要他到台北工作，蔡的父親要買一輛全新賓士車送他，但他必須把所賺錢財交由陳女轉交蔡女，結果被害人照做還向保險公司借貸，共計25萬9千元交給陳女。

陳女見他未起疑，乃食髓知味，以幫忙蔡女為由，要他申辦門號買IPhone和三星各一支手機、申辦門號買兩部平板、分期付款買一輛機車，手機、平板、機車都被陳女轉賣，陳女又稱蔡女從韓國返台缺錢買機票，被害人賣自己舊機車得款1萬元交給陳女。陸續付出都沒見到蔡女，陳女避不見面，被害人始知受騙，向警方求助。