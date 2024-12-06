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因勞資糾紛持棍戳眼棄屍員工 台南養雞場老闆判13年
台南林姓養雞場老闆與謝姓男員工有勞資糾紛，謝男今年2月7日、8日到雞場外燃放鞭炮，林持木棍查看，與謝發生衝突，持棍揮打謝及推倒在地後，持棍戳眼還插入口內，致謝重傷無法抵抗，並拖至頂店橋推落橋下死亡。國民法庭今下午宣判，認林犯殺人罪判13年。
國民法官法庭認林有殺人犯意，且不構成自首要件。國民法官依林犯案手段及對謝危害程度等處13年徒刑。
檢方起訴，林養雞場老闆與謝前員工有薪資糾紛。謝2月7日、8日至雞場外燃放鞭炮，林8日聽聞鞭炮聲響後，持兩支木棍出來查看，並與謝發生衝突。
林持木棍揮打謝，將謝推倒在地後，以木棍戳謝眼睛，並將木棍插入謝口內加以旋轉，至謝重傷無法抵抗後，將謝拖拉至頂店橋，從紐澤西護欄旁缺口將其推落高5公尺多橋下，謝因頭頸部外傷、顱底右眼眶骨及甲狀軟骨骨折、鼻根至下巴及左右臉頰皮膚缺損而死亡。
案發後，謝家屬向警方通報失蹤協尋，直至2月16日當天在橋下尋獲屍體，19日林帶2名律師投案，並查獲凶器木棒。林被訴殺人罪嫌聲押迄今。
台南地院國民法官法庭本周一起開庭審理，死者女兒說，聽警方說案發後，林假意拿15萬元補償父親薪資糾紛。律師詢問她是否看過簡訊、雙方切結書，她表示，爸爸簡訊：「我從沒偷過你的蛋，每次都有錢給你…」，已說明一切，她強調「我爸爸不是這樣的人」。
她表示，2月8日清晨仍在睡夢瞇著眼，爸爸出門前跟她「幫我儲值（預付卡手機）」，這是最後一次看到爸爸。她說2月9日通報失蹤協尋，未料，「還沒檢舉他（林），爸爸就被他殺死了」。
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