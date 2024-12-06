快訊

陳梅慧國道遭撞身亡 知情人士揭車禍畫面：沒煞車直直撞

水溝蓋破損未補致人跌倒 三重區公所判賠315萬

中央社／ 新北6日電

游姓婦人3年前行經三重區六張街，踩到水溝蓋破損處摔倒受傷至今未痊癒，請求國家賠償。新北地方法院認定三重區公所需負部分過失責任，判賠新台幣315萬餘元。

游婦主張，三重區公所應隨時注意管理維護路旁水溝蓋，發現水溝蓋破損時應更換或填補，但六張街一處水溝蓋破損形成凹洞，公所卻未注意，她在民國110年12月11日經過時踩到破損處撲倒在地，導致顱內出血、胸椎壓迫性骨折、牙齒斷裂等。游姓婦人請求區公所賠償醫藥費、看護費等共492萬餘元。

三重區公所辯稱，水溝蓋有些微破損但仍屬平整，不影響用路安全，公所也有定期保養、維護，管理沒有欠缺，且當時天氣晴朗、視野良好，游婦如果有看著水溝蓋，就不會受傷，並指游婦送醫時稱是因頭暈才跌倒。

法院表示，監視畫面顯示游婦左腳踏進水溝蓋破損處後，以正面向前兩腳跪地跌倒，顯見水溝蓋有破損，且公所事後將水溝蓋重新鋪設填平；陪同游婦外出的外籍看護也稱，游婦是因踩到水溝蓋凹洞才跌倒，認定游婦是因水溝蓋破損而踩空受傷，與區公所對水溝蓋欠缺管理、維護具有相當因果關係。

法院也指出，水溝蓋明顯破損，游婦應可判斷閃避，難以認定游婦有盡注意避免義務，對於兩造過失責任比例，認定三重區公所負擔70％，判賠315萬餘元。

三重區公所告訴中央社記者，會與新北市政府法制局研議是否上訴。

三重 外籍看護

延伸閱讀

崩潰！台中婦不分晝夜電鑽、榔頭猛敲 噪音擾鄰6年判賠18萬

投資公司失利 男扮外送員砍傷負責人判賠6264萬

尪染小三多年鬧出人命！離婚後正宮才知兩人小孩已7歲 怒告判賠出爐

醫美女員工生下院長的孩子 元配火大提告獲判賠100萬

相關新聞

台南光電弊案...前局長陳凱凌等4人被訴貪汙 僅他當庭認罪

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及...

水溝蓋破損未補致人跌倒 三重區公所判賠315萬

游姓婦人3年前行經三重區六張街，踩到水溝蓋破損處摔倒受傷至今未痊癒，請求國家賠償。新北地方法院認定三重區公所需負部分過失...

男酒駕上路3分被誤判42分上訴 判1年1月定讞

屏東魏姓男子酒駕被逮，一審屏東地院發現有6次前科判1年2月，魏男以僅酒駕上路3分鐘卻被認定為42分鐘上訴；高雄高分院經調...

新北男非法捕捉280隻保育龜...虐死13隻 面臨最重5年徒刑

新北市林姓男子涉從雙北地區，非法捕捉瀕臨絕種的保育類動物「食蛇龜」、「柴棺龜」共280隻，更加以虐待，導致13隻龜類死亡...

台中市市政顧問、模範父親竟揚言殺妻分屍 判9月確定

台中林姓男子曾任台中市府市政顧問、獲頒模範父親，實則和妻子不睦就拿保溫瓶砸她頭、電話線勒頸，還揚言「沒把妳分屍，我就不姓...

男輾到樹坑摔斷手...梧棲區公所稱「超速自招損害」 法院打臉判國賠109萬

台中曾姓男子騎機車經梧棲區八德東路，因輾到深達14公分的樹坑慘摔斷左手，他對梧棲區公所提國賠219萬元，公所竟稱他超速過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。