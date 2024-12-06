新北男非法捕捉280隻保育龜...虐死13隻 面臨最重5年徒刑

新北市林姓男子涉從雙北地區，非法捕捉瀕臨絕種的保育類動物「食蛇龜」、「柴棺龜」共280隻，更加以虐待，導致13隻龜類死亡，士林地檢署日前偵結，依野生動物保護法等罪起訴，並建請法院從重量刑、併科高額100萬元罰金，以保護野生動物。

起訴指出，林男今年9月2日前某時，在北宜公路、台北市南港區、木柵、陽明山等山區，捕捉食蛇龜177隻、柴棺龜103隻，使龜類脫離原本應棲息溪流、池塘等水域環境，再帶回父親名下位在淡水區的土地，把280隻龜類放在長期沒換水的不鏽鋼桶槽及塑膠桶槽內加以虐待，不當對待下，最終8隻食蛇龜、5隻柴棺龜死亡。

新北市政府動保處接獲民眾通報，今年9月5日前往淡水查扣食蛇龜活體169隻、死體5隻，柴棺龜活體98隻、死體5隻；警政署保七總隊也在案發地附近查扣食蛇龜死體3隻。

林男警詢時坦承犯行，稱是自己喜歡，不是故意的。士林地檢署偵結，依最重5年徒刑的非法獵捕保育類野生動物罪起訴，直言他完全無視保育法規範，非法獵捕瀕臨絕種的保育類野生動物，同時騷擾、虐待致部分龜類死亡，犯罪手段惡劣，對自然生態危害不輕，請求法院從重量刑，並依同法條併科高額罰金，最高達100萬元。