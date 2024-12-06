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台中市市政顧問、模範父親竟揚言殺妻分屍 判9月確定

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

受害女性示意圖。圖／AI生成
受害女性示意圖。圖／AI生成

台中林姓男子曾任台中市府市政顧問、獲頒模範父親，實則和妻子不睦就拿保溫瓶砸她頭、電話線勒頸，還揚言「沒把妳分屍，我就不姓林」；法院一審依違反保護令傷害罪判他10月，二審雖認林沒持刀但仍不值得同情，撤銷改判他9月，全案確定。

檢警調查，林男和妻子因財產、婚姻有無他人介入長期爭執，林2022年11月8日拿裝有水的保溫瓶丟妻子砸中額頭，又毆打、拿電話線勒她脖子。

林不顧妻子已聲請保護令，2023年4月2日拿武士刀猛敲她房門，恫嚇「我把妳刺死我去關也好」、「我老了關到死也沒關係」、「全台最大分屍案」、「你把我弄到抓狂，我就把你剁成一段一段」、「我如果沒無法把妳分屍，我就不姓林。」

台中地院ㄧ審時，林坦承不諱，和妻子指證相符，林並稱自己曾獲聘台中市政府市政顧問，獲得模範父親殊榮，他是一時激動才犯案。

一審認為，林稱獲聘市政顧問、模範父親，除和本案無關，更應潔身自愛，反對老婆頭、頸施暴，又揚言分屍，其施暴、無視保護令恐嚇要殺妻分屍，犯後也未和解，依傷害罪判他7月、依違反保護令罪判他3月徒刑，3月部分得易科罰金。

林男不服上訴，堅決否認有拿武士刀敲房間，辯稱他當時是拿鐵尺，非武士刀。

台中高分院二審勘驗房門，發現木製房門有4處明顯破損、1處裂開及1處劈開，難以想像鐵尺可造成，且錄音中林稱「妳給我打開門，我這把武士刀很鋒利」，不採信其辯詞。

二審認為，林妻未目睹林所持何物，僅能認定林當時持「不詳器具」敲打房門，一審認定持武士刀有誤會，因此就林違反保護令部分撤銷改判他2月。

二審也說，傷害罪部分林雖求依刑法第59條情堪憫恕減刑，但考林僅以妻子稱「要找徵信社」就失控施暴，難認有何「值得同情」之處，該部分判駁回。

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保護令 傷害罪 分屍案

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