快訊

北市驚傳國中生持美工刀恐嚇同學 家長著急「我的孩子要自己救」

蛋白區也愈買愈小！雙北這區最慘、5年少8坪

梁文傑撇指名譴責宋思瑤 蕭旭岑：全台皆知民進黨霸凌

男酒駕上路3分被誤判42分上訴 判1年1月定讞

中央社／ 高雄6日電

屏東魏姓男子酒駕被逮，一審屏東地院發現有6次前科判1年2月，魏男以僅酒駕上路3分鐘卻被認定為42分鐘上訴；高雄高分院經調查屬實，但酒駕累犯仍判1年1月定讞。

台灣高等法院高雄分院審理時，魏男主張僅酒駕上路3分鐘就被抓，並非42分鐘請求輕判，法官經勘驗行車路線，參酌Google地圖行程時間資料發現發言有據。原審考量被告酒駕「行車時間約42分鐘，期間非短」作為刑罰裁量依據，影響刑罰裁量。

高院法官審結後，仍考量魏男酒駕屢犯，不宜輕判，依公共危險罪撤銷改判1年1個月，全案定讞。

判決指出，魏男今年1月9日中午在屏東縣竹田鄉公正路工地飲酒後，下午2時酒駕騎車上路沒多久即因違規紅燈左轉被攔查，酒測值達每公升0.99毫克，當場依公共危險罪送辦。

一審屏東地方法院審理時，魏男雖坦承犯行，但法官發現他有6次酒駕前科，足見被告明知酒精對人意識能力具不良影響，仍罔顧公眾交通安全酒駕，且行車時間約42分鐘，據此依公共危險罪判處有期徒刑1年2個月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

地圖 屏東縣 酒駕

延伸閱讀

冬令進補小心！ 豐原警改白天取締酒駕 民眾驚呼好早

影／好貴的薑母鴨！男開車遇酒駕攔檢拒測 遭罰18萬吊銷駕照

男子酒駕拒停遭罰18萬卻只繳1萬 得知財產要扣押秒繳清

台中男「12度」酒駕 鐵椅猛砸員警、失控扯髮...下場判1年10月

相關新聞

男酒駕上路3分被誤判42分上訴 判1年1月定讞

屏東魏姓男子酒駕被逮，一審屏東地院發現有6次前科判1年2月，魏男以僅酒駕上路3分鐘卻被認定為42分鐘上訴；高雄高分院經調...

新北男非法捕捉280隻保育龜...虐死13隻 面臨最重5年徒刑

新北市林姓男子涉從雙北地區，非法捕捉瀕臨絕種的保育類動物「食蛇龜」、「柴棺龜」共280隻，更加以虐待，導致13隻龜類死亡...

台中市市政顧問、模範父親竟揚言殺妻分屍 判9月確定

台中林姓男子曾任台中市府市政顧問、獲頒模範父親，實則和妻子不睦就拿保溫瓶砸她頭、電話線勒頸，還揚言「沒把妳分屍，我就不姓...

男輾到樹坑摔斷手...梧棲區公所稱「超速自招損害」 法院打臉判國賠109萬

台中曾姓男子騎機車經梧棲區八德東路，因輾到深達14公分的樹坑慘摔斷左手，他對梧棲區公所提國賠219萬元，公所竟稱他超速過...

逆子醉後暴打老爸釀重傷 出庭後悔哭到失控仍遭重判

桃園中壢齊姓男子今年6月底下班酒後返家，突抓狂勒暈老爸致倒地，仍持續拳打腳踢，造成齊父頭部重創、眼半殘；言詞辯論時，齊男...

台南馬場慘案 她為浪犬發聲反遭肉搜曝個資 今至南檢按鈴提告

台南市立馬術場10月間驚傳遊蕩犬闖入攻擊馬隻，造成馬隻2死3傷，陳姓市民上網留言，質疑其設施草率，難道沒有過失？不要把責...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。