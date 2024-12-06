男輾到樹坑摔斷手...梧棲區公所稱「超速自招損害」 法院打臉判國賠109萬

台中曾姓男子騎機車經梧棲區八德東路，因輾到深達14公分的樹坑慘摔斷左手，他對梧棲區公所提國賠219萬元，公所竟稱他超速過快是「自招損害」；法院認定，公所維護有欠缺，和曾受傷具因果關係，判梧棲區公所應給付曾109萬元，可上訴。

曾男主張，他2022年2月23日下午6點多騎電動機車經梧棲區八德東路、八德一路口，因現場用來區隔人行道、車道的路樹被移除，留下3個深度達10至15公分的樹坑，當天下雨視線不佳，人行道與柏油路車道分界不清，他行經誤以為路拓寬，靠右時誤駛到深達14公分的樹坑而摔車骨折。

曾控訴，梧棲區公所是該處人行道管理機關，卻未填平人行道樹坑或放置警示，管理有缺失，依醫療、不能工作損失、勞動力減損及精神撫慰金一共提國賠219萬元。

梧棲區公所抗辯稱，當天現場並無視線不良、雨天積水而導致無法分辨人行道、道路分界情形，且曾男事後報案並有移動現場，無從認定他所受損害和公所有何因果關係，就算曾因樹坑受傷，也是他車速明顯過快、自招損害，與公所無關。

台中地院查，曾男摔車後就經消防送醫、警方也獲報處理，現場畫面也拍下，曾行駛至人行道上，機車尾燈發生上下跳動，3次跳動後就消失畫面上方，足證明他經過3個坑洞後摔車。

法院認為，人行道路樹遭移除後，所留坑洞、不平整，應盡速由區公所補植填平，或在周邊設置僅告標示，但梧棲區公所並未設置，這才造成曾男摔車，顯見公所維護欠缺與曾受傷有因果關係，認定曾求償有據。