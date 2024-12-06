逆子醉後暴打老爸釀重傷 出庭後悔哭到失控仍遭重判

桃園中壢齊姓男子今年6月底下班酒後返家，突抓狂勒暈老爸致倒地，仍持續拳打腳踢，造成齊父頭部重創、眼半殘；言詞辯論時，齊男聽見老爸做證時虛弱聲音，當庭涕淚齊下、後悔不已，桃園地院審結，依殺害直系血親尊親屬未遂罪重判12年，可上訴。

合議庭認為，被告齊男承認毆打行為，但否認有殺人犯意。不過根據齊母及胞妹等證人的證詞、監視錄影畫面、現場照片，認定被告齊男除對老爸的頭部、臉部、胸部等部位施暴外，在被害老爸人已經昏厥，具有生命危險，並經母親及胞妹上前阻止時，仍未停止暴行，反再持椅子砸向老爸。

合議庭再依被害齊父的就醫紀錄，被告的犯行造成齊父傷勢嚴重而病危，修復近半年後，仍無法工作、獨自完成日常生活行動，可知被告當時下手極重；又依被告傳送給胞妹的訊息、桃市家庭暴力暨性侵害防制中心的保護個案摘要報告，可知被告齊男將長期經濟、就業的失敗推卸於雙親，積怨已深，這起施暴行為並非一時情緒失控，而是基於殺人犯意實行，他甚至在訊息中表達「要家人死光」。

合議庭審酌，被告齊男觀念偏差、惡性重大、此件犯行造成損害甚鉅、始終否認犯行、犯後態度不佳，兼顧被告更生改善及社會安全的維護等一切情狀，量處主文之刑。

起訴指出，市場工作的32歲齊男與雙親及妹妹，一家四口同住中壢區，今年6月30日上午11點30分，下班返家見父親坐在客廳看電視，想起自小到大遭受父親不當管教，及平日為瑣事爭吵，突然抓狂，從父親後方徒手勒住父親的頸部，造成父親因而暈眩倒地。

詎料，齊男仍不鬆手，明知父親倒地後已無反擊能力，仍持續拳腳相向，攻擊齊父頭部、臉部及胸部等重要部位，後因齊母和妹妹聽聞重擊聲響，出面阻擋齊男再行凶並報警，員警與救護車及時獲報到場，齊父倖免於難。經醫院診治，發現齊父受有創傷性顱內出血、左側枕部顱骨骨折、多處臉部骨折、右側眼窩底骨折血腫、雙側肋骨骨折等傷害。

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