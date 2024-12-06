台南馬場慘案 她為浪犬發聲反遭肉搜曝個資 今至南檢按鈴提告

台南市立馬術場10月間驚傳遊蕩犬闖入攻擊馬隻，造成馬隻2死3傷，陳姓市民上網留言，質疑其設施草率，難道沒有過失？不要把責任都推給浪犬，此文一出反遭公審，連個資及住家都遭肉搜。陳女上午赴南檢按鈴申告市長黃偉哲監督不周涉瀆職，及8名網友涉洩露個資及恐嚇等。

台南馬場事件經議員在議會質詢，引發社會關注。陳女第一時間上馬場臉書粉絲專頁留言，質疑業者申請補助上千萬，「為何你們保護馬兒的設備如此草率，業者沒有過失嗎？沒有責任嗎？不要把責任都推給浪犬，因為狗不會說話，是人的問題最大」。未料，此一留言引發論戰，在網路上炸鍋。

陳女說，她以本名留言表達個人意見，卻引來200多名網友撻伐，連個資及住家照片都遭PO上網，甚至號召網友地下抓人，她萬萬沒想到在官方粉絲頁上竟出現網路霸凌，實在太恐怖了。她不解，市長或市府相關單位放任這樣事情發生？

陳女備妥相關資料，上午10時30分前往台南地檢署按鈴申告，對市長黃偉哲及8名網友提告。她說，市長未充分發揮監督台南市立親水公園與馬場的職責，也未盡監督台南市立馬場官網平台，出現集體霸凌提出異議者，甚至出現恐嚇、洩漏個資等狀況，市長監督不周涉瀆職。