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高雄復健師遭解雇打勞資官司 反鬧出醫院高層糾紛

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市新興區某醫院在新冠疫情期間緊縮人事，資遣部分員工，醫院合夥人黃姓復健師也遭資遣，因而打官司要確認雇傭關係存在。陳姓副院長出庭作證，被控在審訊時作偽證，經檢方起訴，但高雄地院法官認為，陳的證詞與審理的勞資糾紛無關，判陳無罪。全案可上訴。

判決指出，2022年新冠疫情期間，黃姓復健師服務的醫院每月健保收入從400萬縮為50萬元，醫院決定資遣部分員工，黃不滿遭資遣，打民事官司訴求確認雇傭關係存在，並要求醫院賠償217萬元薪資，但一、二審都判黃敗訴。

庭審期間，這所醫院的陳姓副院長經傳喚出庭作證，陳在審訊時提及，與醫院執行長在經營方向有爭執，曾遭執行長恐嚇，「若你在外面被人家打死，就是我叫的人把你打死的」；他曾告執行長恐嚇，但檢方不起訴。

陳另稱，2021年並「被迫」簽備忘錄，每月要交給醫院外包復健科業務費50萬元。醫院執行長認為他說謊，向高雄地檢署控告他作偽證，雄檢也依偽證罪嫌起訴陳姓副院長。不過，陳姓副院長自認為只是講自己心裡的感受，並無偽證犯意。

合議庭認為，陳姓副院長作證時的言詞，只是院方經營階層間的內部爭議，與黃姓復健師的勞資問題並無關聯，因此作證時說這些話，內容不管真實與否，都跟勞資糾紛案無關，認定不構成偽證罪，判陳無罪。

高雄某醫院在新冠疫情期間資遣員工，副院長被控作偽證，反攤開經營糾紛。圖為雄地方法院。記者林保光／攝影
高雄某醫院在新冠疫情期間資遣員工，副院長被控作偽證，反攤開經營糾紛。圖為雄地方法院。記者林保光／攝影

勞資 復健 資遣

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