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崩潰！台中婦不分晝夜電鑽、榔頭猛敲 噪音擾鄰6年判賠18萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

圖為房屋示意圖。圖/ingimage
圖為房屋示意圖。圖/ingimage

台中楊姓婦人住北區某社區7樓，長年故意猛敲地板、使用電鑽，還會在屋內燒棉被釀濃煙密布，是社區頭痛人物，樓下6樓高姓男子一家四口受盡折磨對楊求償120萬元；法院發現管委會早寄存證信函給楊卻仍不改善，判楊應給付高等4人18萬元，可上訴。

高男等4人主張，他們2017年底搬進北區某社區6樓，楊女為7樓住戶，她卻不分晝夜故意用鐵器敲牆壁、地板製造噪音，還多次在住家內焚燒棉被、家具，釀整個社區濃煙密布，楊甚至破壞廁所管線釀液體流入他們家。

高等人表示，楊女行為害他們長期無法安心睡眠，受盡精神折磨，甚至罹患焦慮症，對楊女一共求償120萬元；對此，楊女未到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明或陳述。

台中地院查，該社區2022年9月間就曾由住戶連署，就7樓的楊女頻繁製造噪音，包括連續敲牆壁、使用電鑽、拖行物體、用力關門、用力踱步、大聲謾罵，以及朝樓下沖水等行為，一共有22分連署書表示嚴重影響社區安寧，也寄存證信函給楊要求改善。

法院發現，該社區2023年3月管委會會議紀錄中，載有楊女「長期惡意擾亂、製造恐慌，經警方多次依社秩法警告，未見改善」，也有警方通知書可佐，都足認定楊女長期製造噪音擾亂鄰里，嚴重侵害社區安寧。

法院再勘驗高等人提出的錄音光碟，發現其在6樓家中曾測得長達30分鐘的敲擊聲，還有多次電鑽、榔頭敲擊聲響，有多次超過70分貝。

法院審酌，楊女侵害鄰居居住安明，長達6年不分平假日，經勸導未改善，考量高一家在家中時間長短等，判楊女一共應給付高等4人18萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

住戶 噪音 管委會

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