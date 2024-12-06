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冬令進補小心！ 豐原警改白天取締酒駕 民眾驚呼好早

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

民眾一般都有冬冷進補的習慣，但吃完後常常容易酒精超標，因此有人想說白天進補，趁天黑前趕快回家就不怕遇到酒測，台中豐原警分局表示對酒測零容忍，為防止酒駕引發交通事故，12月起選擇神岡區兩處十字路口，共出動21名警力布下天羅地網，讓白天飲酒上路的駕駛無所遁逃。

豐原警分局指出，自今年12月3日14時至18時規畫取締酒駕暨防制危駕專案勤務，選擇神岡區兩處十字路口，布網取締酒駕，果不其然兩處皆有酒後駕車的民眾於路檢點遭警方攔查，查獲2名酒測值超標的駕駛，均依違反公共危險罪移送法辦。

警方說，每到冬天進補季節，民眾常有避開白天取締空窗期的想法，近來民眾遭警方攔查酒測時，都驚呼：「那ㄟ加泥早！（台語：怎麼那麼早！）」呼籲民眾別以為白天不會攔查酒測，未來會不定時規畫取締酒駕暨防制危駕專案勤務，設置大規模路檢點取締酒駕，以不按理出牌方式，無論白天、晚上都會取締酒駕。

豐原分局統計，今年1月份迄今取締酒後駕車達324件，經統計白天（8時至18時）取締130件，晚上（18時至隔日7時）取締194件，而白天取締件數占總件數比例高達40%，可見民眾白天酒後駕車比例也不小，晚上取締酒駕為常態，白天取締酒駕警方也未曾忽視，執法力度不會因白天晚上而有所差別。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

豐原警取締酒駕不按牌理出牌，本月起在白天就有安排酒測臨檢勤務，民眾驚呼「那ㄟ加泥早！」圖／豐原分局提供
豐原警取締酒駕不按牌理出牌，本月起在白天就有安排酒測臨檢勤務，民眾驚呼「那ㄟ加泥早！」圖／豐原分局提供
豐原警取締酒駕不按牌理出牌，本月起在白天就有安排酒測臨檢勤務，民眾驚呼「那ㄟ加泥早！」圖／豐原分局提供
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豐原警取締酒駕不按牌理出牌，本月起在白天就有安排酒測臨檢勤務，民眾驚呼「那ㄟ加泥早！」圖／豐原分局提供
豐原警取締酒駕不按牌理出牌，本月起在白天就有安排酒測臨檢勤務，民眾驚呼「那ㄟ加泥早！」圖／豐原分局提供

酒測 酒駕

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