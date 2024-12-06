柯市府圖書館資訊室代主任核准採購案涉貪交保 同事驚訝：忠厚老實

任，明知小額勞務採購案廠商黃振勝持不實報價單報價，仍核准5件勞務採購案共逾40萬元；台北地檢署昨約談2人，陳、黃複訊後，依偽造文書罪分別以10萬元、5萬元交保。館方今表示，該名同仁目前仍在職，圖書館尊重檢廉調查、全力配合。

據悉，同事眼中的陳躍升，個性忠厚老實，工作表現稱職，直言這個人真的蠻不錯，可能技術出身的人才在溝通、人際關係較不圓融，聽聞陳涉貪，「有點訝異」。

檢廉調查，2021至2022年間柯市府期間，北市圖書館資訊室分析師陳躍升為代理主任，負責資訊室採購標案等各項業務，廠商黃振勝為優利國際科股份有限公司及優立強數位科技公司二家負責人。

10萬元以下的小額採購案，不用公開招標，可直接找廠商執行，但需附上報價單。陳躍升涉明知黃振勝持不實報價單報價，仍辦理5件勞務採購案，每案金額9萬餘元，金額共40多萬元。