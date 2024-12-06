快訊

婆婆遺產稅款風波定！「歌仔戲國寶」楊麗花要連帶付姪子3395萬

尹錫悅遭爆戒嚴當晚下令逮捕知名政客 南韓執政黨要求暫停履職

總統府破防！憲兵「天下第一營」涉賣機密給中共 收賄184萬4人起訴

總統府破防！憲兵「天下第一營」涉賣公務機密給中共 涉貪汙收賄184萬元4人起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

「天下第一營」憲兵211營，戍守總統府維安，竟涉嫌賣公務情資給中共，中士退伍的憲兵賴重宇等4名士官兵，涉用手機翻拍公務機密賣給中共，賺取共184萬元不法所得。台北地檢署今偵結，依貪汙收賄罪嫌起訴4人。

「鐵衛營」憲兵211營，負責總統府為安，國防部日前接獲官兵檢舉，同袍涉用手機翻拍公務機密賣給中共，基隆憲兵隊、國家安全維護工作站分析金流，查出賴重宇等4人涉賣軍中機密。憲兵賴重宇2015年8月間入伍，於2023年11月20日中士退伍。資通電軍陳文豪2017年12月間入伍，於2023年7月上兵退伍。憲兵黎育爾2018年6月間入伍，於2024年2月1日中士退伍。憲兵林裕凱2021年8月間入伍，於2024年8月間下士停役。4人涉案均羈押中。

起訴指出，賴重宇、陳文豪涉從2021年底至2022年初，陸續透過通緝中的民間人士黃姓被告，遭中共情工人員吸收，從2022年4月起，由陳文豪用手機翻拍單位上公務應秘密文書，轉傳給賴，賴在轉給黃或中共情工人員。去年3、4月間起至同年8月間，陳文豪用化名，探詢其他同袍有無意願提供軍中資料賺取報酬後，將現役軍人聯繫方式轉給賴，賴再傳給黃或中共人員。幸好其他現役軍人拒絕而未遂。

檢方指出，賴、陳可視提供軍中資料的「機敏程度」，聯繫現役軍人「人數」獲取不等金額報酬。賴重宇在2022年10月31日調離原單位前，涉以手機翻拍單位公務上應秘密文件，轉給情資中共情工人員，並引介同單位的黎育爾接下他的工作，繼續翻拍應秘密文件，黎育爾退伍後令引介林裕凱以相同手法翻拍文件；賴、黎、林可視翻拍的軍中資料機敏程度獲取不同報酬。

檢方今偵結，4人均依貪汙公務員違背職務收受賄賂罪，及違反國家安全法為大陸地區洩漏、交付關於公務上應秘密之文書、電磁紀錄等罪；賴、陳又涉犯為大陸地區刺探或收集公務上應秘密文書、電磁紀錄未遂罪，依法起訴。

檢方計算，賴重宇收受46萬元、陳文豪45萬元、黎育爾66萬4100元、林裕凱26萬5900，4人不法所得共計184萬元，犯罪所得見請依法沒收或追徵其價額。

「天下第一營」憲兵211營，戍守總統府維安，竟涉嫌賣公務情資給中共，4人遭依貪汙收賄等罪嫌起訴。圖／本報資料照片
「天下第一營」憲兵211營，戍守總統府維安，竟涉嫌賣公務情資給中共，4人遭依貪汙收賄等罪嫌起訴。圖／本報資料照片

中共 憲兵 翻拍

延伸閱讀

海陸上士開公司標部隊工程 前副大收賄護航被收押

北市圖書館勞務採購案涉貪汙圖利 檢廉約談搜索主任、廠商到案

連續2天神隱…韓媒曝尹錫悅今將發聲明道歉 南韓總統府出聲否認

韓國戒嚴又解嚴「首位韓星來台」！盧允瑞《聽說》史上最成功翻拍　純粹的愛不用說感受就好

相關新聞

總統府破防！憲兵「天下第一營」涉賣公務機密給中共 涉貪汙收賄184萬元4人起訴

「天下第一營」憲兵211營，戍守總統府維安，竟涉嫌賣公務情資給中共，中士退伍的憲兵賴重宇等4名士官兵，涉用手機翻拍公務機...

婆婆遺產稅款風波定！「歌仔戲國寶」楊麗花要連帶付姪子3395萬

歌仔戲國寶演員楊麗花的婆婆留下高額遺產、股票、逾億元遺產稅和罰鍰，亡夫洪文棟的姪子繳納大部分稅款，提告要求洪文棟6名繼承...

冬令進補小心！ 豐原警改白天取締酒駕 民眾驚呼好早

民眾一般都有冬冷進補的習慣，但吃完後常常容易酒精超標，因此有人想說白天進補，趁天黑前趕快回家就不怕遇到酒測，台中豐原警分...

東岸商場爭議基隆市府再勝！大日NET提優先訂約訴願...結果出爐

基隆東岸商場爭議案，引發多起官司及訴願，其中大日與主富（NET）公司向財政部提起東岸停車場優先訂約訴願，經審議決定訴願不...

柯市府圖書館資訊室代主任核准採購案涉貪交保 同事驚訝：忠厚老實

任，明知小額勞務採購案廠商黃振勝持不實報價單報價，仍核准5件勞務採購案共逾40萬元；台北地檢署昨約談2人，陳、黃複訊後，...

雲林檢警調高層大陣仗訪視綠能 成立專組宣誓打擊不法阻擾

國家發展綠能，不少地區卻遭受阻力，甚至傳出非法暴力集團介入，雲林地檢署為維護綠能發展，除號召警調成立專案小組聯繫平台，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。