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雲林檢警調高層大陣仗訪視綠能 成立專組宣誓打擊不法阻擾

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

國家發展綠能，不少地區卻遭受阻力，甚至傳出非法暴力集團介入，雲林地檢署為維護綠能發展，除號召警調成立專案小組聯繫平台，並邀請檢警調廉、海巡等高層昨起接連訪視雲林海沿海各大綠能公司，除了解綠能現況並宣誓打擊不法決心。

訪視小組由雲林地檢署檢察長戴文亮領軍，訪行韋能能源集團開發的雲林新興電廠及晁陽農產科技公司的綠能農場，除了解雲林綠能發展現況並與業者座談，就當前所遭遇的問題交換意見。

這也是雲林司法單位訪視綠能陣仗最大的一次，出席人員包括台灣高檢署台南檢察分署檢察長黃玉垣，雲林縣警察局長李建民、刑大隊長楊承璋、雲林調查站主任黃國維、副主任林俊雄、調查局中機站副主任陳恩倩、廉政署中部調查站組長劉俊杰、雲林縣府政風處長邢啓春、海巡署雲林查緝隊長李文樑及雲林綠能專組主任檢察官朱啓仁及多位專組檢察官。

一行人訪行首站來到國內規模最大的台西離島工業區新興電廠，由韋能資深經理蔡絲婷、陸域專案執行總監陳律翰等人，就太陽能光電廠開發程序及所面臨及如何解決的相關問題進行座談，並參觀案場的蓄電、升壓、維護等系統，了解案場的營運模式。

每個人首度見識這座亞洲最大的太陽能光電島均嘆為觀止，該案場年發電量達4億度，每年可提供9萬用戶家庭用電，為全台最高發電量的單一案場。

隨後訪視團轉往麥寮晁陽農產科技公司，由董事長邱信富帶領參觀太陽能溫室農場，了解國內綠電與農業結合發展出無毒的六級化農業，已是亞洲首座結合農業、健康飲食、生態復育「農電共榮」的太陽能農場。

檢察長戴文亮指出，綠能為國家重要政策，訪視小組藉由實地訪行並與業者座談，了解綠能發展現況，也展現齊心打擊綠能犯罪的決心，未來將持續訪視雲林各地綠能業者，掌握綠能發展動態，確保發展無障礙，若有遭遇不法阻擾，一旦接獲檢舉，綠能專組將會積極查辦，保障業者權益。

雲林檢警調廉及海巡單位首長偕同綠能專組檢察官訪視各大綠能公司，了解綠能發展現況及所遭遇的問題。記者蔡維斌／翻攝
雲林檢警調廉及海巡單位首長偕同綠能專組檢察官訪視各大綠能公司，了解綠能發展現況及所遭遇的問題。記者蔡維斌／翻攝
雲林檢警調廉及海巡單位首長偕同綠能專組檢察官訪視各大綠能公司，了解綠能發展現況及所遭遇的問題。記者蔡維斌／翻攝
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雲林檢警調廉及海巡單位首長偕同綠能專組檢察官訪視各大綠能公司，了解綠能發展現況及所遭遇的問題。記者蔡維斌／翻攝
雲林檢警調廉及海巡單位首長偕同綠能專組檢察官訪視各大綠能公司，了解綠能發展現況及所遭遇的問題。記者蔡維斌／翻攝

主任 海巡署 雲林

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