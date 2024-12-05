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柯市府圖書館資訊室代理主任涉貪 陳躍升10萬元交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北市立圖書館資訊室代理主任陳躍升（中）。記者張宏業／攝影
台北市立圖書館資訊室代理主任陳躍升（中）。記者張宏業／攝影
柯文哲擔任市長期間，台北市圖書館資訊室代理主任陳躍升，明知小額勞務採購案廠商黃振勝，持不實報價單報價，仍核准5件勞務採購案，金額共約40多萬元。台北地檢署5日指揮廉政署搜索約談陳、黃2人到案，檢察官複訊後依偽造文書罪命陳躍升10萬元交保、黃振勝5萬交保。

檢廉調查，2021至2022年間柯市府期間，北市圖書館資訊室分析師陳躍升為代理主任，負責資訊室採購標案等各項業務，廠商黃振勝為優利國際科股份有限公司及優立強數位科技公司二家負責人。

由於10萬元以下的小額採購案，不用公開招標，可直接找廠商執行，但需附上報價單，陳躍升涉明知黃振勝持不實報價單報價，仍辦理5件勞務採購案，每案金額9萬餘元，金額共計40多萬元。檢察官李頲翰指揮廉政署搜索陳躍升、黃振勝辦公室等3處所，帶回2人偵訊。

涉案廠商黃振勝（左）。記者張宏業／攝影
涉案廠商黃振勝（左）。記者張宏業／攝影

北市 圖書館 廉政署

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