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負責南方澳大橋…造假541座橋梁報告 黑心廠商判2年

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

2019年宜蘭南方澳跨港大橋斷裂，負責檢測橋梁的健行科大前教授陳明正被爆出假造檢測，根本沒有實際到場，而是雇人目視檢測。本報資料照
2019年宜蘭南方澳跨港大橋斷裂，負責檢測橋梁的健行科大前教授陳明正被爆出假造檢測，根本沒有實際到場，而是雇人目視檢測。本報資料照
健行科技大學前教授、萬喬豐工程技術顧問公司負責人陳明正，承攬宜蘭縣橋梁檢測工程，二○一九年南方澳跨港大橋斷裂後，他與股東張綵宸被控假造五四一座橋檢測報告。宜蘭地方法院將陳、張依偽造文書罪各判刑二年、一年十月；可上訴。

陳明正曾負責南方澳斷橋檢測。據調查，二○一八年三月十九日，萬喬豐以一一二四萬五千元承攬宜縣橋梁檢測工程，有八個鄉鎮共七六三座橋，不含南方澳跨港大橋；陳明正負責檢測技術，他在健行科大指導的女學生張綵宸負責行政事務。

橋梁數量多，陳、張未到場檢測，委託十名不具備檢測資格人員分別到場目視檢測，再由這十人在「第二代台灣地區橋梁管理資訊系統」上傳資料，於檢測員名單輸入陳、張等人姓名。

檢方查閱該系統資料，五四一座橋的現場檢測自拍頭像與檢測員名單不符，包括三星鄉九十五座、礁溪鄉八十八座、壯圍鄉六十七座、五結鄉六十五座、羅東鎮五十八座、冬山鄉一二五座、蘇澳鎮廿七座、南澳鄉十六座，加上受託十名檢測員的證詞，認定陳、張涉詐欺、偽造文書罪，收取檢測費八二三萬餘元為不法所得。陳稱，現場檢測員由張分配，他僅事後審查；張稱，她名列本案共同主持人，但相關事項全由陳處理，她只處理庶務。

法官認定，兩人辯詞與受託檢測員證詞、系統資料不符，顯是犯後卸責，依偽造文書罪判刑；涉犯詐欺部分，兩人雖未到場檢測，事後有審查檢測員上傳資料並修正，難認完全不顧橋梁檢測契約的義務，判決無罪。

偽造文書 南方澳 橋梁

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