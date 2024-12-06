檢抓綠能蟑螂 揪4軍官涉收賄

最高檢執行「靖平專案」綠能掃黑。圖/最高檢察署提供 空軍四名現、退役軍士官涉勾結具黑道背景陳姓男子，向某綠能廠商收賄，護航在營區設「陽光屋頂」。彰化地檢署搜索約談廿九人依貪汙治罪條例、收賄等罪偵辦，聲押禁見陳姓士官長、葉姓退役中校等四人獲准，命許姓退役中校五十萬元交保，張姓上校請回。

彰檢去年起查辦兩波綠能掃黑肅貪「靖平專案」，第二波追查彰縣永靖鄉公墓太陽能光電發電系統設置工程弊案，查出在該案擔任綠能掮客、具黑道背景的陳姓男子，另接觸軍方，媒合太陽能光電發電系統廠商到中部某空軍營區設陽光屋頂，四名現、退役軍士官涉向該廠商收賄。

檢方本月三日指揮調查局中部地區機動工作站、航業調查處等單位，搜索該營區等卅四處，查扣現金一三○萬元，帶回十名被告、十九名證人調查，將四名軍人列為被告，釐清是否收賄護航綠能廠商、收賄金額及「引進」廠商方式。

彰檢出動十三名檢察官訊問，認定陳姓士官長、葉姓退休中校及陳姓掮客、黃姓廠商，有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，聲押禁見獲准；令許姓退役中校及四名廠商十萬至五十萬元交保，張姓上校請回。

據了解，光電發電系統設置工程分割零碎，大多由綠能掮客到各地找地，先從公有地下手，遊說鄉鎮市公所提供公墓、幼兒園、公有停車場車棚等場地設置，鄉鎮市長和鄉鎮市民代表會面對「綠能大餅」，衍生不少弊端。

最高檢察署統計，靖平專案已查獲議長、議員、鄉長、鄉民代表、公務員及現、退役軍人等共一三五名被告，羈押雲林縣議長等高階民意代表、公務員及「白手套」共十七人，查扣三九○○萬元。

彰檢今年八月查獲彰縣蔡姓鄉長、代表會林姓主席、雲林縣鍾姓鄉長、代表會楊姓主席等人涉綠能貪瀆案，上月起訴；十月查獲彰縣詹姓議員擔任鄉長期間，與鄉公所林姓前主任秘書等人涉勾結開發業者及護航光電廠商。

最高檢表示，各地檢署已成立「綠能廠商聯合訪視小組」，持續與綠能業者聯繫，呼籲業者遭不法分子騷擾盡速檢舉。