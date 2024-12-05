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海陸上士開公司標部隊工程 前副大收賄護航被收押

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾於海軍陸戰隊登陸戰車大隊服役的林姓上士，被控服役時透過旗下工程行承攬部隊標案，並與當時陳姓副大隊長串通，由陳護航取得標案，橋頭地檢署昨天發動搜索，訊後聲押林男、陳男及王姓承辦人，橋院傍晚裁定陳男收押禁見，林、王兩人各以5萬元交保。

檢調查出，林姓士官於2020年起與退役王姓同袍共同經營工程行，林等人為取得部隊標案，便透過送禮、招待飲宴等方式請當時的陳姓副大隊長。

陳接受招待後，便利用職務之便，讓林男、王男等人成功拿到標案，每筆金額從數萬到10多萬元不等。

之後陳男、林男陸續從大隊退伍，橋頭地檢署獲報，指林在服役期間藉該公司取得部隊10餘筆標案，昨天見時機成熟，指揮高雄市調查處發動搜索。

全案經橋檢檢察官鍾葦怡、陳靜宜、陳俐吟、郭郡欣、黃聖淵、施佳宏訊問後，認陳姓、林姓、王姓男子3人涉犯重罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人及滅證之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見，橋院裁定陳男收押禁見，林姓、王姓男子各以5萬元交保，3人實際涉賄金額目前仍持續清查中。

圖為登陸戰車大隊演訓畫面。圖／軍聞社
圖為登陸戰車大隊演訓畫面。圖／軍聞社

成功 陸戰隊

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