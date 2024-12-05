9年前打二價HPV疫苗卻成「痛痛女孩」 衛福部拒救濟...官司輸了

林姓女子接種二價人類乳突病毒疫苗後，被診斷為幼年型類風濕關節炎，2019年5月提出預防接種受害救濟申請書，但衛生福利部拒救濟。林女打行政訴訟，主張撤銷訴願決定及原處分，並核給120萬救濟金。一審撤銷訴願決定與原處分，救濟金部分另為適法處分；最高行政法院也判林女勝訴，衛福部對於她的聲請應依最高行的法律見解作成決定。

接種二價人類乳突病毒（HPV）疫苗後出現的 「痛痛女孩」，全球都有案例，林女是國內第三位打訴訟的「痛痛女孩」，當時她還是高中生。

林女2015年9月17日在明道中學接種HPV疫苗第1劑後，腳踝、膝蓋疼痛；次月28日打完第2劑後，手指、手腕腫痛，走路會跛，她於同年11月9日前往中國醫藥大學附設兒童醫院門診就醫，後來確診為幼年型類風濕關節炎，持續接受治療。

林女於2019年5月15日提出預防接種受害救濟申請書，向衛福部申請預防接種受害救濟，衛福部預防接種受害救濟審議小組2019年11月21日審定病症與接種系苗無關，決議不予救濟。

台北高等行政法院認為，傳染病防治法第30條規定預防接種救濟補償，是立法者落實憲法保障人民生命權、健康權所定，因此補償要件應著重於防疫與生命、健康保障的社會性目標為考量，審議辦法第13條第1項第1款第2目純粹以醫學實證作為無關聯性的判準，是以大數法則或流行病學的機率觀點為論斷依據，犯了以群體推論個體的謬誤。

此外，衛福部提出的各實證研究，都是以歐美人種為對象所進行大數法則式的機率推論，無法證明林女的病症確與接種HPV疫苗無關；審議的3份鑑定書，其中一份表示「本案為無法確定與疫苗接種相關，但相關可能性甚低之不良反應，建議給予救濟金2萬元」，且有其他申請個案的鑑定意見認為病症與疫苗的關聯性屬無法確定，而建議給予救濟金的情形。

最高行政法院認為預防接種與個案受害情形關聯性的判斷，不應僅以人口群體為研究基礎的醫學實證，作為認定預防接種與受害情形有無關聯的唯一依據，還應綜合審酌個案受害狀況及所有相關因素，以判定預防接種與該個案受害情形應屬無關、相關或無法確定。