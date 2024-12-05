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連續2天神隱…韓媒曝尹錫悅今將發聲明道歉 南韓總統府出聲否認

芝麻街美語母公司經營權糾紛 數碼細胞前董事反控加重誹謗、誣告

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

上櫃公司新華泰富（5481）、芝麻街美語母公司發生經營權之爭，前股東何佳洲、何彥寛控訴數碼戲胞前董事郭明昌、遭停職法官石育恩等4人涉「商業詐騙」強搶經營權，今郭明昌認為何等2人及律師楊美玲顛倒是非操弄輿論，提告業務侵占、加重誹謗及誣告罪嫌，並已提民事訴訟請求返還公司大小章。

郭明昌今在律師陪同下至北檢提告，他指出，此案是楊律師主動找我，2位何先生積欠債務好幾億長達5、6年，希望出售旗下兩間控股公司君怡泰富投資公司、新華國泰投資公司，約定條件是幫忙清償1.5億的負債。

郭指出，第一階段已幫忙清償約3千7百萬的債務，清償完這筆錢需要公司印章來辦理增資的變更登記，從來沒有約定楊律師可以持有印章，但「他們不交回印章而造成我違約」，合約內容為「增資後償還負債」，「我們把錢存進去要增資，他們不讓我們拿到印章辦理增資登記，我也權宜之計，先支付償還3千7百多萬」。

郭說，簽約當天第一次看到2位何先生，他們簽完名就走掉，合約是楊律師擬合約、簽約，當時他禮貌性約吃飯，楊律師還阻止何先生給他聯繫方式。

郭的律師林志洋強調2件事，第一，交易磋商所有過程楊律師從頭到尾都有參與，且股權轉讓協議書是楊律師撰寫，在他的專業協助下，不可能有任何投資詐騙；第二，郭已按照協議書履行契約，但2位何先生和楊律師涉侵占公司大章不還，還提出不實告訴，認為已經嚴重違約、違反商業誠信，因此今日提告業務侵占、妨害名譽及誣告等罪嫌。

君怡泰富股份有限公司發聲明回應不實指控。記者蕭雅娟／翻攝
君怡泰富股份有限公司發聲明回應不實指控。記者蕭雅娟／翻攝
郭明昌發聲明指他遭抹黑。記者蕭雅娟／翻攝
郭明昌發聲明指他遭抹黑。記者蕭雅娟／翻攝
郭明昌被控商業詐騙，他委由律師林志洋提告何佳洲、何彥寛等人業務侵占、加重誹謗及誣告罪嫌。記者曾原信／攝影
郭明昌被控商業詐騙，他委由律師林志洋提告何佳洲、何彥寛等人業務侵占、加重誹謗及誣告罪嫌。記者曾原信／攝影

侵占 印章 律師

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