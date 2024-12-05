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新北國中生割頸案「乾哥乾妹」首度現身高院 律師頻教凶手答腔遭打臉

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新北市楊姓國中生去年在校內遭割頸身亡，行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女被依殺人罪分別判處9年、8年徒刑，案經上訴，台灣高等法院今首開庭。死者雙親表示，這對「乾哥乾妹」仍否認有殺人之意，郭還一直依照律師林月雪的提示問答，毫無悔意，他們希望法官判凶手30年徒刑。

高院今天開庭時，楊姓死者的雙親在犯罪被害人保護協會的陪同下出庭，郭姓少年的父親未現身，林姓少女的雙親面對鏡頭一語不發，但在法庭內訴苦「女兒判太重」。

楊爸爸說，兩名加害者至今還在法庭上說沒有殺人犯意、無道歉誠意，但地方法院的判決卻說兩人「已漸能覺察而反省自身的過錯」，他們無法接受。

楊媽媽表示仍然相信司法，但他們還是想要知道事情的真相，也有意願嘗試修復式司法，郭姓少年的律師林月雪竟稱「因為沒有錢所以無法提和解」。楊媽媽說，兩名加害人只有在一審於法官的要求下才「道歉」，難道說句「對不起」就沒事了？

楊媽媽說，2010年的台中角頭翁奇楠命案，行凶的少年槍手廖國豪遭處30年有期徒刑，如今，這對乾哥、乾妹是在應讓人放心、學習的校園內殺人，讓社會大眾非常恐慌，因此今天向法官表示希望判他們30年徒刑。

今開庭時，郭姓少年在回答法官問題時，律師林月雪不斷給郭「提示」，後來遭法官制止；庭訊結束後，林月雪又將一件外套蓋在郭姓少年頭上，向法警說是擔心郭的容貌曝光。

本案源於去年12月25日中午12時許，林女至鄰班找熟識的女同學聊天，楊姓男學生質疑「妳又不是我們班的，怎麼可以進來？」要求離去，林女氣甩教室門離開後，要求同校郭姓「乾哥」幫忙出氣。郭氣沖沖到楊的班上，雙方口角後，郭持預藏彈簧刀猛刺楊的頸部、胸口多刀，楊大量失血當場失去呼吸心跳，送醫經葉克膜急救，隔天仍不治。

郭與林女遭新北地院少年法庭裁定收容，檢警查出郭姓少年在案發前剛離開少觀所，平時與林女混跡宮廟，自稱與天道盟、華山會熟識，在校內行徑囂張。少年法庭調查近3個月後，將兩人依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方偵辦27天，今年5月9日依殺人罪嫌起訴兩人。新北地院少年法庭認為兩少年適用刑法減刑，加上兩人於少年觀護所期間分別經多次諮商、晤談已「漸能覺察而反省自身的過錯、不當言行」，有必要藉由較長期機構矯正處遇方式加強、調整兩人身心狀態健全，並教育及導正偏差觀念與行為，分別判刑9、8年。

林姓夫妻的女兒教唆同校「乾哥」殺害楊姓學生，一審被判8年徒刑，台灣高等法院今開庭時，林姓夫妻向法官訴苦「判太重」。記者王宏舜／攝影
林姓夫妻的女兒教唆同校「乾哥」殺害楊姓學生，一審被判8年徒刑，台灣高等法院今開庭時，林姓夫妻向法官訴苦「判太重」。記者王宏舜／攝影
新北割頸案「乾哥乾妹」首度現身高院 被害家屬：感受不到悔意。記者王宏舜／攝影
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殺人

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