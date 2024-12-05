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夏男挨揍暫不提吿…打人黑衣男是苗栗美髮師 仍涉傷害、侮辱

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中五億男案今上午於台中高分院二審開庭，夏男庭後遭鄭姓男子揮右勾拳猛揍下巴，還不停辱罵「畜生」，夏事後一度和律師赴派出所，但考量後暫未提告，而鄭男涉傷害、公然侮辱均告訴乃論，警方預計仍會將鄭依現行犯移送檢方偵辦。

經查，動手的黑衣男為苗栗41歲鄭姓男子，平時從事美髮，自稱對五億男案中夏男不滿、看不下去才動手。現場衝突由警力架開雙方，並將鄭帶回轄區健康派出所調查，另夏男午後也協同律師赴派出所，但經考量後暫時未對鄭男提出刑事告訴。

由於鄭男現場動毆、辱罵，當場被警方制止，其涉犯傷害、公然侮辱等罪嫌均為告訴乃論之罪，需要告訴人才能成罪，夏男依法6個月內都可提告，但因鄭男公然鬥毆，警方今仍預計依傷害罪嫌將他送辦。

另外，鄭男也涉有社會秩序維護法第87條，加暴行於人者行為，依法可處1萬8000元以下罰鍰，現場記者詢問鄭和夏男、賴男雙方是否認識？有何關係？鄭僅簡短回「不認識」、「看不下去」，「實在是看不下去啦」，隨後就不再回應，並由台中第三分局警方帶回詢問。

夏男今中午11點多步出台中高分院，全程快步走向馬路要離開，未料才準備要上計程車時，身穿黑衣的鄭姓男子站在車前守候，一見夏男靠近就飛撲過來，揮右勾拳當場打中夏男的下巴，口中還不停辱罵「畜生」、「你這個畜生」。

夏也出手抵抗，雙方爆發拉扯，一旁警力則隨即衝上前將2人分開，夏遭毆也情緒激動，向警方怒吼「記下這個人！」「記下他的身分證字號」，最後上計程車離去。

鄭姓美髮師（左）自稱看不下去，今趁開完庭後朝夏男揮拳揍他下巴。記者曾健祐／攝影
鄭姓美髮師（左）自稱看不下去，今趁開完庭後朝夏男揮拳揍他下巴。記者曾健祐／攝影
警方將依傷害等罪嫌將鄭男送辦。記者曾健祐／攝影
警方將依傷害等罪嫌將鄭男送辦。記者曾健祐／攝影

傷害罪 公然侮辱 提告

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