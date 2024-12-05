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南方澳大橋檢測 教授陳明正假造宜縣541座橋梁報告判刑2年

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

健行科技大學前教授陳明正，曾於2018年間承攬宜蘭縣內橋梁檢測工程；2019年南方澳跨港大橋斷裂案後，陳被爆出根本沒有親自到現場，而是雇人目視檢測，再假造檢測報告，共541座橋。宜蘭地院日前一審宣判，陳明正犯偽造文書罪，處有期徒刑2年。

判決書指出，陳明正是萬喬豐工程技術顧問公司的負責人，他擔任健行科大時指導的女學生張綵宸也是萬喬豐的股東，陳負責檢測技術，張操盤行政事務；2018年3月19日，萬喬豐公司以1124萬5000元承攬「107年度宜蘭縣橋梁檢測」工程，包含8個鄉鎮、數百座橋梁。

橋梁數量太多，陳明正無法一一到場檢測，分別委託11名不具備檢測資格的人員，到各橋梁目視檢測後，再使用「第二代台灣地區橋梁管理資訊系統」上傳資料，在系統內輸入根本沒有到場的檢測員名單「陳明正、張綵宸」等人。

檢方查閱系統資料，包含三星鄉95座、礁溪鄉88座、壯圍鄉67座、五結鄉65座、羅東鎮58座、冬山鄉125座、蘇澳鎮27座、南澳鄉16座，共541座橋，系統內的現場檢測自拍頭像，與輸入檢測人員名字不符，加上受委託的11名實際檢測人員的證詞，認定陳明正與張綵宸偽造文書，不法所得823萬餘元。

陳明正與張綵宸矢口否認，並互相卸責。陳表示，現場檢測人員由張綵宸分配，他僅負責事後審查，對檢測人員如何登記、上傳等事項並不知情；張反咬，自己雖名列本案共同主持人，相關事項全是由陳明正處理，她只負責處理庶務。

法官審酌各項證據，不採信陳明正與張綵宸的辯詞，一審判陳明正與張綵宸犯偽造文書罪，陳處有期徒刑2年，張處有期徒刑1年10月，可上訴。此外，檢察官起訴陳、張檢測南方澳跨港大橋造假涉犯詐欺罪的部分，法官認為罪證不足，此部分無罪。

宜蘭地方法院判決，陳明正與合夥人張綵宸犯偽造文書罪，各處有期徒刑2年、1年10月。本報資料照
宜蘭地方法院判決，陳明正與合夥人張綵宸犯偽造文書罪，各處有期徒刑2年、1年10月。本報資料照
2019年宜蘭南方澳跨港大橋斷裂，負責檢測橋梁的健行科大前教授陳明正被爆出假造檢測，根本沒有實際到場，而是雇人目視檢測。本報資料照
2019年宜蘭南方澳跨港大橋斷裂，負責檢測橋梁的健行科大前教授陳明正被爆出假造檢測，根本沒有實際到場，而是雇人目視檢測。本報資料照

偽造文書 南方澳大橋 宜蘭 橋梁

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