國軍爆綠能採購弊案 上校、退役中校、士官長等遭彰檢搜索…收押4人

國軍也爆綠能採購弊案！彰化地檢署偵辦某營區房屋太陽能光電發電系統工程，日前指揮中區機動工作站等單位兵分多路搜索，查扣現金130萬元，依貪汙治罪條例、受賄賂等罪嫌，聲押黃姓廠商、陳姓掮客及軍方兩人獲准。

彰化地檢署今指出，彰化地檢署肅貪專組檢察官陳鼎文，偵辦某營區張姓上校、許姓退役中校擔任某聯隊中校科長時期，與陳姓士官長、葉姓退役中校涉嫌護航某綠能廠商的不法貪瀆案件，本（12）月3日指揮法務部調查局中部地區機動工作站、航業調查處及台中市、台北市、高雄市、彰化縣、南投縣的調查站、北區機動工作站、廉政署中區調查組、刑事警察局中部打擊犯罪中心，分頭搜索34處，查扣現金130萬元。

彰檢通知31名涉案被告及證人到案說明，經13名檢察官複訊其中29人，許姓退役中校50萬元交保，張姓上校無保請回，其餘人等經檢察官諭知具保10萬元至50萬元。陳姓士官長、葉姓退休中校、陳姓綠能掮客、黃姓廠商則因涉嫌違反貪汙治罪條例、受賄賂等罪嫌重大，檢察官認有相當理由有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，非予羈押禁見，顯難進行追訴、審判，昨（4日）向彰化地方法院聲請羈押禁見，法院審理後諭知4人均羈押禁見。

彰檢貫徹執行最高檢察署「靖平專案」，今年8月、10月各發動掃蕩妨害綠能產業發展犯罪，總計羈押9人，查扣犯罪所得1677萬餘元，8月第一波執行案件業11月提起公訴，今鍥而不捨針對轄內綠能不法犯罪，發動這次（第三波）掃蕩，不容公務員、黑道與不肖廠商相互勾結。