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台中五億男案「看不下去！」 猛毆夏男的黑衣男身分曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中五億男案今上午11點再於台中高分院二審開庭，夏男上次出庭和現場聲援賴姓高中生的民眾衝突後，今院外已有轄區警力戒備，未料夏步出法庭要上計程車前，1名自稱和夏不認識的鄭姓男子圖飛撲朝夏胸口猛毆一拳還痛罵「畜生」，場面一度混亂，鄭隨即被警方帶回詢問。

警方初步釐清，動手的鄭姓男子（42歲），現場記者詢問鄭和夏男、賴男雙方是否認識？有何關係？鄭僅簡短回「不認識」、「看不下去」，「實在是看不下去啦」，隨後就不再回應，並由台中第三分局警方帶回詢問。

夏男今庭後步出法庭面對詢問不發一語，由於上次開庭時，高分院門外有聲援賴姓高中生的民眾緊貼夏男質問、怒嗆，夏一度忍不住怒火扯掉對方口罩並揚言提告，但在律師勸阻下停手，當時雙方並未提告。

今天開庭前後，轄區警方也已事前安排警力戒備，偵查隊也架攝影機在外錄影蒐證，而夏男同行人事前已經叫好計程車在路邊等候，夏才準備要步上車時，後方一名頭戴帽子、黃色眼鏡及身穿黑衣的壯碩男子突然撲上前。

黑衣男右手猛揮一拳擊中夏的胸口，還痛罵好幾次「畜生」、「你這個畜生」，夏也立即出手抵抗，雙方爆發拉扯，一旁警力則隨即衝上前將2人分開。

夏男情緒激動，也向警方怒吼「記下這個人！」「記下他的身分證字號」，警方也向夏表示會處理，夏最後才上計程車離開，而黑衣男仍朝他繼續罵「王八蛋」。

鄭男（左）飛撲上前揮拳攻擊夏男（右）。記者曾健祐／攝影
鄭男（左）飛撲上前揮拳攻擊夏男（右）。記者曾健祐／攝影
鄭男（左）飛撲上前揮拳攻擊夏男（右）。記者曾健祐／攝影
鄭男（左）飛撲上前揮拳攻擊夏男（右）。記者曾健祐／攝影
鄭男朝夏男揮拳攻擊，被警方逮捕送辦。記者曾健祐／攝影
鄭男朝夏男揮拳攻擊，被警方逮捕送辦。記者曾健祐／攝影

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