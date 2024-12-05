快訊

香港直擊／甄子丹聞瓊瑤離世「不舒服」 曝2年前女兒曾獻唱給劉家昌

一旦用餐結束就需妥善儲存 專家揭剩菜可以在冰箱裡保存多久

喜傑獅「網站被駭」後真的抽免費雙人機票！網酸「會跳票嗎」官方回應了

保母裝監視器防兒虐？律師建議契約做好協議保障彼此

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新北市鼓勵保母裝設監視器，但保母意願裝設意願不高，律師呂俊杰指出，幼兒在法律上定位，一方面是保護源，需要家長與保母施以保護協助，但一方面也是危險源，幼兒如果造成他人損害，法定代理人可能要負擔相關法律責任。監視錄影難免涉及隱私權保護，應在契約中詳載拍攝位置及方式，讓家長確認後同意，以杜絕爭議。

呂俊杰說，幼兒照顧具高度專業性，從家長角度，尋找領有合格證書的保母，是基本要求。與保母互動面談的過程，對於保母是否細心、有耐心，也要多加感受瞭解。另針對場所是否乾淨、安全，是否因同時照顧多名幼兒致影響服務品質，家長都需謹慎評估。

而保母在照顧幼兒時，是承擔高風險的義務，因幼兒無法自行完整表達感受，行為具較高不可預測性，因此保母在照顧幼兒時，契約中應請家長詳細說明幼兒的身心狀況，並於接受託付時，檢查幼兒身體狀況，否則保母很難評估風險強度。但賦予家長事前告知的義務，家長可能基於隱私保護，不願配合告知，導致失去服務機會。

呂俊杰說，幼兒不善表達，表達內容也極易受外力干擾，為維護家長及保母雙方權益 ，照顧現場監視錄影設備安裝，應是最重要的一環。錄影檔案應存放在雲端，避免檔案毀損，且保存期限不宜過短。監視錄影難免涉及隱私權保護，應在契約中詳載拍攝位置及方式，讓家長確認後同意，以杜絕爭議。

呂俊杰說，若家長在領回幼兒時，發現幼兒身上有不明傷勢，應即時拍照蒐證，並盡速送往醫療機構實施鑑定，確認傷勢造成原因，是否為外力造成。其中，送往醫院治療的時間快慢，涉及保母行為是否具因果關係之判斷，不可不慎。

律師呂俊杰。本報資料照片、呂俊杰提供
律師呂俊杰。本報資料照片、呂俊杰提供

保母 律師 監視器 虐童 隱私權

延伸閱讀

裝設監視器能防兒虐？新北保母裝設意願低 6月至今僅補助18件

北市幼兒園腸病毒停課近2千班 雙薪家庭大嘆求助無門

不滿2名愛孫被捏痛 保母一家涉虐殺20歲智障女！警拘7男女

殘忍虐兒！幼童被保母虐待…脫臼左肩皮開肉綻 鄰居聽尖叫聲揭發

相關新聞

國軍爆綠能採購弊案 上校、退役中校、士官長等遭彰檢搜索…收押4人

國軍也爆綠能採購弊案！彰化地檢署偵辦某營區房屋太陽能光電發電系統工程，日前指揮中區機動工作站等單位兵分多路搜索，查扣現金...

五億男案再開庭…夏男多方辯駁 向法官致歉非刻意拖延

台中五億男案今二審再開庭，一審被認定謀財假結婚的夏姓男子為辯駁大量陳述意見，庭期也因此延誤，審判長提醒夏針對問題發言，公...

成都「銳成芯微」非法在台經營 將台灣IC研發成果全輸送大陸

新竹地檢署今天起訴成都銳成芯微科技公司非法在台從事業務案，調查認為銳成芯微違法以香港登記的公司為掩護，還招募台籍工程師研...

南方澳大橋檢測教授陳明正　假造宜縣541座橋梁檢測判刑2年

健行科技大學前教授陳明正，曾於2018年間承攬宜蘭縣內橋梁檢測工程；2019年南方澳跨港大橋斷裂案後，陳被爆出根本沒有親...

台中五億男案「看不下去！」 猛毆夏男的黑衣男身分曝

台中五億男案今上午11點再於台中高分院二審開庭，夏男上次出庭和現場聲援賴姓高中生的民眾衝突後，今院外已有轄區警力戒備，未...

保母裝監視器防兒虐？律師建議契約做好協議保障彼此

新北市鼓勵保母裝設監視器，但保母意願裝設意願不高，律師呂俊杰指出，幼兒在法律上定位，一方面是保護源，需要家長與保母施以保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。