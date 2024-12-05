保母裝監視器防兒虐？律師建議契約做好協議保障彼此

新北市鼓勵保母裝設監視器，但保母意願裝設意願不高，律師呂俊杰指出，幼兒在法律上定位，一方面是保護源，需要家長與保母施以保護協助，但一方面也是危險源，幼兒如果造成他人損害，法定代理人可能要負擔相關法律責任。監視錄影難免涉及隱私權保護，應在契約中詳載拍攝位置及方式，讓家長確認後同意，以杜絕爭議。

呂俊杰說，幼兒照顧具高度專業性，從家長角度，尋找領有合格證書的保母，是基本要求。與保母互動面談的過程，對於保母是否細心、有耐心，也要多加感受瞭解。另針對場所是否乾淨、安全，是否因同時照顧多名幼兒致影響服務品質，家長都需謹慎評估。

而保母在照顧幼兒時，是承擔高風險的義務，因幼兒無法自行完整表達感受，行為具較高不可預測性，因此保母在照顧幼兒時，契約中應請家長詳細說明幼兒的身心狀況，並於接受託付時，檢查幼兒身體狀況，否則保母很難評估風險強度。但賦予家長事前告知的義務，家長可能基於隱私保護，不願配合告知，導致失去服務機會。

呂俊杰說，幼兒不善表達，表達內容也極易受外力干擾，為維護家長及保母雙方權益 ，照顧現場監視錄影設備安裝，應是最重要的一環。錄影檔案應存放在雲端，避免檔案毀損，且保存期限不宜過短。監視錄影難免涉及隱私權保護，應在契約中詳載拍攝位置及方式，讓家長確認後同意，以杜絕爭議。