最高檢查綠能「靖平專案」 退役中校、議長、黑道…全國17人收押

彰化地檢署指揮警調廉日前同步在34處搜索，查獲空軍現役陳姓士官長、退役許姓、葉姓中校等與有黑道背景的陳姓「白手套」勾結，向綠能廠商收賄，查扣現金130萬元，檢方認為陳姓等4名被告犯嫌重大，聲請羈押禁見獲准。

最高檢察署今表示，彰化地檢署指揮調查局中部地區機動工作站、航業調查處、廉政署中部地區調查組今年已執行三波查緝，8月20日查獲彰化縣蔡姓鄉長、代表會林姓主席、雲林縣鍾姓鄉長、代表會楊姓主席等人涉綠能貪瀆案，已於11月起訴。

此外，今年10月4日再查獲彰化縣詹姓議員擔任鄉長期間，與鄉公所林姓前主秘等勾結開發業者、護航光電廠商，涉綠能貪瀆不法案件。

最高檢表示，本月12月3日專案人員再查獲現、退役軍官勾結具黑道背景「白手套」護航業者索賄案，累計羈押議員、鄉長、代表會主席、公務員、「白手套」共13人，先後查扣犯罪所得1800萬餘元。

最高檢說，全部執行「靖平專案」已查獲議長、議員、鄉長、鄉民代表、現、退役軍官、公務員等共135名被告，羈押雲林縣議長等高階民代、公務員及「白手套」累計17人，查扣金額總計近3900萬元、日幣4萬元、高級車輛3台。

最高檢表示，全國各地檢署遵循法務部、台高檢指示已成立「綠能廠商聯合訪視小組」，持續與綠能業者聯繫溝通；檢方呼籲，業者若遭遇不法份子騷擾，請速向地檢署檢舉，檢察官會全力查辦。

最高檢還說，受害廠商及國人如檢舉不法，身分絕對會保密，如查獲公務員貪汙瀆職，最高可獲得檢舉獎金1000萬元。