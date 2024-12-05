富商翁茂鍾當年被控炒作應華股票逆轉無罪 非常上訴結果出爐

富商翁茂鍾被控2005年間炒作應華公司股票，台中地檢署依證券交易法起訴，台中高分院更一審認為證據不足，判翁無罪，檢察總長邢泰釗認為判決違背法令，對翁和同案被告王嘉賓、蔡漢凱提起非常上訴。最高法院認為原判決認事用法無違誤，駁回檢方聲請。

翁茂鍾與審、檢、調、警長期不當往來，2019年行徑曝光，先是前公務員懲戒委員會委員長石木欽「自行請辭」，接著包括石在內等多名官員遭彈劾，石2022年9月3日也因此被懲戒法院判撤職並停止任用1年確定。

翁茂鍾被控炒作應華公司股票，台中地方法院判他8年徒刑、沒收894萬653元犯罪所得，台中高分院前審維持8年刑度，但沒收金額為增為889萬653元。案經上訴，最高法院撤銷、發回，更一審2014年5月改依填製不實會計憑證罪判翁4月得易科罰金之刑，被控操縱股價部分逆轉無罪；因檢方未上訴、鍾上訴後撤回，全案定讞。

最高檢察署認為翁茂鍾、應華公司前監察人王嘉賓、麗天公司董事長蔡漢凱違反證交法，3人辯稱是因短期籌措資金以歸還銀行借款，才為相對委託的買賣，更一審卻認為說法可採，判決理由顯然違反犯罪主觀意圖要件之綜合判斷法則，也違背經驗法則、論理法則。

最高檢指原確定判決使翁茂鍾等人得以脫免操縱股價重罪，僅受得易科罰金輕刑，判決理由又互相矛盾，引發外界對司法審判公正性的質疑。

檢察總長邢泰釗認為原判決違背法令，雖然結果不是對翁茂鍾3人不利，但因涉及最高法院有原則重要性的法律見解歧異，有提起非常上訴統一適用法令的必要。

最高法院認為本案沒有提起非常上訴事由，也不涉及統一適用法令，非常上訴是爭執事實審法院採證認事、判斷證據證明力的職權行使，駁回檢方聲請。