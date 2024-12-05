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男子酒駕拒停遭罰18萬卻只繳1萬 得知財產要扣押秒繳清

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

台北一名陳姓男子去年三月拒絕警方酒駕攔查不依指示停車，遭新竹區監理所裁處18萬元罰鍰，但陳僅繳納一萬元就不搭理，直到新竹分署調查，發現陳名下有台北市萬華區價值近600萬元房產，還有百家上市櫃公司的股利所得，因此通知陳欲扣押，他才現身刷卡繳清罰鍰。

新竹分署指出，陳男因僅繳納1萬元罰緩就人間蒸發，因此案件遭新竹區監理所遂移送行政執行。新竹分署收案後，迅速調查陳的財產，發現對方名下有位於台北市萬華區房地產，土地公告現值近600萬元，且有來自上百家上市櫃公司的股利所得，初判陳應有資力繳納欠款。

新竹分署立即依行政執行法第14條規定「行政執行處為辦理執行事件，得通知義務人到場或自動清繳應納金額、報告其財產狀況或為其他必要之陳述。」寄發傳繳通知，通知陳應於指定日期前繳清罰鍰，計畫如陳於傳繳到期日經過後仍未繳款，將立即扣押對方財產。

新竹分署表示，最後陳男擔憂財產遭執行，果然於指定日期前主動到場，刷卡一次繳清17萬元罰鍰。新竹分署僅用一紙傳繳通知（郵資6元），就讓義務人繳清17萬元罰鍰，可見對酒駕案件強力執行的決心，已給予對方心理上的壓力，促使陳主動繳清欠款。

新竹分署指出，陳男因僅繳納1萬元罰緩就人間蒸發，因此案件遭新竹區監理所遂移送行政執行。圖／新竹分署提供
新竹分署指出，陳男因僅繳納1萬元罰緩就人間蒸發，因此案件遭新竹區監理所遂移送行政執行。圖／新竹分署提供

新竹 罰單 財產 酒駕

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