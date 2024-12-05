陸官主管命士官長運走機床退役 學姐竟出餿主意私運變賣

高雄陸軍官校今年慶祝百周年校慶，校方從年初開始整理環境，該校陳姓行政管理助教士官長為了移除報廢車床，找來退役的邱姓女士官協助，邱女向陳提議私運變賣，成功得手3萬5970元，邱還分到5000元，高雄地檢署偵結，今依貪汙治罪條例的侵占公有財物罪嫌，起訴陳男、邱女。

邱女原本在陸官擔任訓練器材士，2015年退役後，將手上業務交接給陳姓助理士官長負責，今年1月起，邱女受包商聘用，回到陸官擔任公司承攬工程派駐校內的督工人員。

今年6月陸軍官校迎百周年校慶，校內從年初就如火如荼準備，因一具「勤務連-大型機具-剪床」被放置在校內路口，陸官主管認為報廢機床放在那邊有礙觀瞻，便請陳男將它運到報廢庫房擺放。

但陳男因聯繫、調度移置車輛未果，便詢問在校內督工的邱姓學姐，邱女聽聞後，認為剪床都報廢了，不如把它運走變賣，提議並獲得陳男同意。

今年2月間，邱女找來夾子車，將剪床吊運到車上後，再鋪上廢紙箱遮掩，成功運到回收場，秤重變賣後得手3萬5970元，邱女則分到5000元。

事後校方發現剪床不見了，循線才發現早遭邱女、陳男變賣，報請憲兵隊展開偵辦，雄檢偵辦時，陳男乖乖認罪，並繳回犯罪所得，但邱女堅持沒錯，也拒絕繳回5000元不法所得。