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夫控妻偷吃「男閨密」求償遭駁 法官舉這齣韓劇說文解字

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

蘇姓男子懷疑妻子與陳姓男子互動暖昧，雙方還以「閨密」相稱，提告連帶求償90萬元，台南地院法官認閨密指異性好朋友或像是韓劇「媽媽朋友的兒子」中徐潓淑與郭仕煥的關係，認他所主張事實多為其個人想像臆測，所提證據不足佐證其事實而駁回。

蘇主張，結婚後與妻子共同撫育2子女，家庭生活幸福美滿。未料，妻子與陳2021年間以男女朋友方式互動交往，彼此往來親密程度超過社會上通常互動分際，萌生離開家庭的想法，令他身心痛苦異常。

他指控，妻子與陳關係密切，包括在疫情期間聚餐、贈送甜點及合照，並在社群媒體上互動頻繁，妻子還偷買保險套跟情趣用品。他質疑，2人分別於前年間先後PO出兩人在日式料理餐廳的照片，陳於情人節前一天PO文，「慶幸前陣子跟幾位閨密聚餐吃了不錯的餐點…」，動機可議。

蘇妻否認與陳為男女朋友，指照片中點心非陳贈送；她為向對方請教開發票問題才共同用餐，稱對方為閨密是指女性好友，未逾越正常社交分際。

陳表示，兩人雖然認識，但只是普通朋友，從未以男女朋友方式互動交往。他未曾特地到女方臉書個人檔案查看個人資料，只是偶爾會在自己的動態牆上看到女方發文，直到收受本件民事起訴狀繕本，才知女方為有配偶之人。

法官認為，閨密是指閨中密友，通常是用來稱呼無戀愛關係的好朋友，就文義而言，被告2人應該只是好朋友而非男女朋友。例如：異性好朋友或像是韓劇「媽媽朋友的兒子」中徐潓淑與郭仕煥的關係。

至於陳於情人節前一天發布該貼文則可能與他當時所處情境有關，也有可能僅是因陳平常工作忙碌，恰於該日有空發文記錄而已，觀諸該貼文內容，尚難率認其動機可議。蘇指摘「陳稱妻子為閨密」顯屬不正常往來，應有誤會。

法官認為，蘇所主張事實多為其個人想像臆測，所提證據不足以佐證其主張事實為真，因而駁回。

法官認為，閨密是指閨中密友，通常是用來稱呼無戀愛關係的好朋友，例如：異性好朋友或像是韓劇「媽媽朋友的兒子」中徐潓淑與郭仕煥的關係。圖／本報資料照
法官認為，閨密是指閨中密友，通常是用來稱呼無戀愛關係的好朋友，例如：異性好朋友或像是韓劇「媽媽朋友的兒子」中徐潓淑與郭仕煥的關係。圖／本報資料照

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