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女子減肥享受優惠價差15萬 術後爆料給一星負評…判賠3萬

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

陳姓女子去醫美診所抽脂、減肥，因享有優惠價差，與診所簽下保密條款，不過，她事後在網路對診所留「一星」評價，還稱要請醫師退款等，診所認陳女違約，提告請求給付違約金60萬6000元，台北地院審理，判陳女應賠3萬元。可上訴。

醫美診所主張，陳女2023年求診，2月10日簽署聲明同意書，記載診所同意施作「全腹部環抽、馬鞍肉兩區」有優惠價差15萬3000元，同意書載明保密條款，並約定陳女不得對診所進行評論或給予任何評分。

診所主張，陳女後來在Google商家評論上張貼謾罵內容，留下「一星」評價稱「一碼歸一碼，我們在談的是環抽失敗的賠償費用，你們又不是醫療中心，真的很會扯，一講到賠償就顧左右而言他，請想去這診所的三思，黃姓醫師退款退款退款！！！」

另寫「竟然把我的留言刪掉，擺明就是耍賴，擺爛。我的環抽做失敗我要求退款是天經地義的事，沒關係你再不解決我找認識的媒體朋友跟衛生局，你們不能這樣欺人太甚啊。黃醫師請負責」。

陳女表示，簽署同意書之前，診所僅告知為手術同意書，診所未經查證就認為評論是她所撰寫的，相當不合理。

陳女表示，診所未證明因她的評論受有名譽權損害，診所的留言區還有許多相同經歷的受害者，她只是對醫療效果的主觀評價就被提告，更不用說評價還是自己的體驗等，主張不必賠錢。

法官認為，要求不得對外揭露的保密條款，於社會上並非罕見，陳女既然知悉交易時已享有優惠，就應遵守同意書所約訂的條件。

判決指出，陳女不是第一次接受醫美治療，對風險不是全然不知，不能在簽約後主張條款無效，不過，陳女的評論雖為負面，也有情緒性用語，但不是無端謾罵，考量原告、被告雙方的經濟因素，判陳女要賠醫美診所3萬元。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

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