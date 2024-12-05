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開豪車欠罰款44萬…分期又不繳 女被扣車再不理直接拍賣

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市張姓女子積欠44餘萬元交通罰單，去年被執行署宜蘭分署智慧扣車後辦理分期，僅繳納2期即中斷神隱，屢次通知均置之不理，還不斷新增違規罰鍰，昨天她的車停在停車格被查到完成拖吊扣車，張女如再不繳款，將依法直接拍賣車輛。

基隆張姓女子112年時因欠繳交通罰鍰等未繳納遭移送執行，同年10月間，她名下2006年的LEXUS豪車遭宜蘭分署透過智慧扣車系統查封，但當場辦理分期，並沒有執行拖吊。

但張女僅繳納2期後即中斷，書記官數次聯繫均置之不理，還不斷新增違規罰鍰，基隆監理站移送交通罰鍰案件已累計至261筆、總欠金額達新台幣44萬餘元。

法務部行政執行署宜蘭分署與基隆市政府交通處、警局、稅務局及基隆監理站跨機關合作，透過路邊停車資訊整合，即時追查欠繳稅費罰車輛。

宜蘭分署昨天上午接獲基隆市政府交通處通報，張女車輛停放於基隆市仁二路停車格，隨即赴現場將其車輛實施拖吊，在基隆監理站、基隆市警察局通力協助下完成移置保管。

宜蘭分署表示，這件是基隆智慧扣車後分期不繳遭拖車首例。張女如再不處理繳款事宜，將依法拍賣。

基隆市政府交通處、警局、稅務局及基隆監理站合作追查欠繳稅費罰車輛，針對民眾收到牌照稅、汽燃費、交通罰鍰等繳款通知，呼籲於繳納期限內繳清，如無力繳交可向分署說明經濟狀況後辦理分期事宜，切勿心存僥倖、置之不理。移送執行後，將扣薪、扣存，甚至查封車子、不動產等，得不償失。

張女開豪車欠罰款44萬辦分期又不繳，昨被扣車，如再不理將直接拍賣。圖／執行署宜蘭分署提供
張女開豪車欠罰款44萬辦分期又不繳，昨被扣車，如再不理將直接拍賣。圖／執行署宜蘭分署提供
張女開豪車欠罰款44萬辦分期又不繳，昨被扣車，如再不理將直接拍賣。圖／執行署宜蘭分署提供
張女開豪車欠罰款44萬辦分期又不繳，昨被扣車，如再不理將直接拍賣。圖／執行署宜蘭分署提供

監理站 罰單

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