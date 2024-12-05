共和黨主席被控買連署書判3年刑 上訴稱女證人有精神疾病

共和黨黨主席周克琦與曾是「十大槍擊要犯」藍信祺搭檔連署參選總統副總統，檢方指控他發放米酒、牙刷、牙膏、現金200元收購連署書，犯總統副總統選舉罷免法交付賄賂罪，台北地院判周3年徒刑，併科罰金200萬元，褫奪公權5年。案經上訴，台灣高等法院4日行準備程序，周聲稱自己不符合參選資格，連署不是為了參選而是「發表政見」。

周克琦被控於2023年10月21日在新光三越台北站前店廣場設立連署攤位，指示傅姓、潘姓女子邀民眾連署，以每人200元的價格向5人收購。翌日下午，周指示傅女於亞洲廣場大樓外以200元收購20人的連署書，數日後，又在立法院外購得1份連署書，總計花費5200元買到26份連署書。

台北地檢署同年11月2日指揮警、調搜索，拘提周克琦到案，訊後聲押禁見獲准，藍信祺也列被告，偵訊後由檢方請回。北檢2023年12月29日起訴周克琦，傅姓、潘姓女子獲緩起訴處分，藍信祺處分不起訴。

一審判決後，周克琦不服，上訴高院。高院4日行準備程序，周主張一審判決昧於事實，他有圖為證，稱他是給舉旗遊行的人200元吃便當，與賄賂扯不上邊。周還在庭上表示，潘姓女子有精神疾病，領有中度殘障手冊，北院採信精神病患的證詞是重大錯誤，法院不僅有違法審判之嫌，也違法羈押。

周克琦說，藍信祺過去因涉內亂外患罪，中央選舉委員會告知資格不符，因此他們是在「發表政見」，宣傳自由的理念。

法官詢問「所以當時進行的不是連署？」周答稱「是連署」，但主張他們不是總統副總統候選人，因此不違反總統副總統選舉罷免法，沒有賄賂的問題。周說，檢察官指控交付賄賂給23人，其中有5個人沒拿到200元，另18人是舉旗而拿到200元的「走路工」，且總統副總統連署書的門檻約需要30萬張，差距太大，他不可能有犯罪動機，是遭栽贓。

檢察官認為周克琦的上訴無理，周聲請傳喚12位證人也沒有必要，因為北院已經調查明確。