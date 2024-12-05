假投資詐騙 彰化前議員淪車手收押

彰化縣前議員洪柏葳涉嫌擔任假投資詐騙集團車手，在新北市向劉姓老婦取款時與收水手杜姓男子被警方逮捕，依詐欺罪移送，檢方均聲押獲准，劉被騙走二五○萬元。據了解，洪流連聲色場所負債，因桃色糾紛淡出政壇，地方人士對他淪為車手不意外。

卅五歲的洪柏葳前年競選連任失利。他昔日議員同事說，洪喜歡去聲色場所，用議員薪資還債，常有債主守在家門前，他怕被催討而長期住議會會館，多在深夜入住避免被債主找上，雖常出席議會，但簽到領出席費就離開，還曾於開會時向其他議員借錢。

彰化縣前議員洪柏葳喜歡泡聲色場所，欠債累累，更鬧出桃出風波。本報資料照片 警方調查，七十歲劉姓老婦今年九月底在臉書發現台股假投資廣告，誤信「低風險高報酬」話術，轉帳四次及面交三次共二五○萬元，發現無法出金受騙，上月十五日赴新北新店警分局雙城派出所報案。

警方指導劉聯繫詐團，詐團要求加碼七十九萬元才能出金，相約上月廿一日在新店區錦秀路一間土地公廟面交，洪柏葳向劉拿到警方提供的假鈔，步行至附近轉交廿五歲杜男；七名員警埋伏尾隨，逮捕兩人。

洪稱，上網找工作，依指示取款，不知是詐騙；杜也否認詐騙，稱依指示取款。警方查出，洪早在前年因涉詐分別在台中市及彰化縣被查獲，詢後移送兩人。

據了解，洪的父親洪鎮雄曾任彰化市民代表，與彰縣前議長白鴻森頗有私交，二○一八年他頂著「政二代」光環高票當選彰縣議員。

二○一九年洪被爆背著懷孕八個月妻子，與台中一名酒店小姐過從甚密，他澄清是「誤會」，因酒後與朋友打賭，才將與陌生女子親嘴照片上傳網路，離婚收場；事隔三年，被第二任妻子控訴「偷吃慣犯」，與台中某理容KTV女服務生同居。

二○二一年他騙友人投資當鋪，將卅萬元資金挪為選戰資金不還，被依詐欺罪判刑。