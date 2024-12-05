嘉義市玉山旅社燒毀 柑仔店東判6月

嘉義市北門車站前方的玉山旅社等7戶木造老屋燒毀2年多，火災的刑事一審日前宣判，但重建路漫長。記者魯永明／攝影 嘉義市阿里山林業鐵路的北門車站前方玉山旅社前年3月大火，燒毀連棟7戶老木屋，嘉義地院根據火場鑑定認為起火點是旅社隔壁柑仔店，且承租經營的高姓男子疏於維護電源設備有過失，依公共危險罪判6月徒刑，可易科罰金，高將提上訴。

7戶木造房屋位於觀光熱區，遭祝融2年多未修復，遊客看到斷壁殘垣頗感慨；市府表示，火場屬私人產權，無法介入處理。據了解，多名木造房屋的屋主、住戶向高姓業者提附帶民事求償，將移到民事庭審理。

判決指出，高男承租房屋經營柑仔店，該屋為老舊木造屋，他應注意並維護電源線路設備安全，卻疏未檢修、維護，導致電源線路短路引發火災，造成房屋及物品燒毀，而房屋都具有一定文化價值，玉山旅社是知名觀光景點，無形價值損失甚鉅，但考量他是過失犯，依失火燒燬現供人使用之住宅及現有人所在之建築物罪判6月徒刑，可易科罰金。

北門車站是早期上阿里山往來市區重要節點，玉山旅社更曾為山區小販投宿據點，洪雅文化協會總幹事余國信不忍旅社荒廢，承租轉型背包客棧，旅社去年公告求售，開價2200萬元；余說，自己是受災戶，對於地主求售旅社土地，給予祝福。