聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖望安再爆涉貪 鄉長許賢德收押

聯合報／ 記者王勇超／澎湖報導

澎湖縣望安鄉長許賢德（左）涉貪收押禁見。圖／翻攝自許賢德臉書
澎湖縣望安鄉長許賢德（左）涉貪收押禁見。圖／翻攝自許賢德臉書
澎湖縣望安鄉長許賢德涉嫌收賄，澎湖地檢署指揮廉政署南部地區調查組長期蒐證，前天搜索望安鄉公所辦公室等17處，約談許賢德及公所總務、採購等27人，為避免許賢德逃亡、串證，法院也火速裁定羈押禁見。

澎湖地檢署偵辦望安鄉長許賢德涉嫌收賄等案，前天偕保五總隊搜索望安鄉公所及將軍嶼、花嶼等處查扣採購相關資料，並且約談鄉長許賢德、清潔隊、公所總務、財會及採購承辦人員等27人。

繼望安鄉前鄉長葉忠入、縣議員葉明縣兄弟檔出售公所土地涉貪遭判重刑後，望安鄉公所再涉貪案，地方譁然。

外界揣測此次搜索與清潔隊採購及人事任命案有關，傳言亦指，端午節鄉公所委外包的肉粽，1顆浮報為50元，廉政官為此分頭到花嶼村與將軍嶼搜證調查。

澎湖地檢署表示，案經檢察官偵訊，認被告許賢德涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第3款收受賄賂及同項第2款利用職務詐取財物等罪，許賢德犯罪嫌疑重大，有逃亡、串證人之虞，法院已經裁定羈押禁見。許姓被告等6人，分別命具保3萬至5萬元不等，其餘被告及證人均予請回。

廉政署 澎湖縣 鄉長

延伸閱讀

檢廉跨島搜索澎湖望安鄉公所約談27人 鄉長涉收賄遭羈押禁見

假車禍涉貪後...宜蘭市代表會主席林智勇再借牌投標 今羈押禁見

黃紹庭涉貪認罪 「全身消瘦」現身議會：心情不受影響

陳啟昱收押後前妻首發聲 曾姿雯貼法師贈語開示這句話

相關新聞

龍舟國手墜井亡 負責工程2人緩刑

亞運龍舟金牌國手陳俞安去年2月清晨騎車時，不慎掉落桃園汙水下水道工程深達14公尺坑洞後不治。負責工程的高姓監造主任、李姓...

澎湖望安再爆涉貪 鄉長許賢德收押

澎湖縣望安鄉長許賢德涉嫌收賄，澎湖地檢署指揮廉政署南部地區調查組長期蒐證，前天搜索望安鄉公所辦公室等17處，約談許賢德及...

司法官學院犯罪防治發表 資恐、洗錢、詐犯成研究主題

法務部司法官學院今舉辦「2024年刑事政策與犯罪防治研究學術發表會」，法務部長鄭銘謙致詞表示，司法官學院的犯罪防治研究中...

月薪9萬卻47次詐領萬餘元差旅費 台鐵屆退電務段長遭重罰18萬

台鐵蔡姓電務段長月薪9萬元，即將屆齡退休，卻涉嫌不實核報47次差旅費，共詐領台鐵1萬8千元差旅費被移送法辦，彰化地方法院...

台南光電弊案開庭…力暘4員工否認涉案 龐雜卷證令辯方頭疼

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及...

男超商取貨搶網購包裹暴打店員 假釋期間犯案嘉院判5年4月

還在假釋期間的高姓男子，於網路購買手機，沒錢卻到嘉義市某超商取貨遭店員阻止，涉嫌暴打店員搶走包裹，案經嘉檢依強盜罪嫌起訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。