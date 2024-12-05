澎湖望安再爆涉貪 鄉長許賢德收押

澎湖縣望安鄉長許賢德（左）涉貪收押禁見。圖／翻攝自許賢德臉書 澎湖縣望安鄉長許賢德涉嫌收賄，澎湖地檢署指揮廉政署南部地區調查組長期蒐證，前天搜索望安鄉公所辦公室等17處，約談許賢德及公所總務、採購等27人，為避免許賢德逃亡、串證，法院也火速裁定羈押禁見。

澎湖地檢署偵辦望安鄉長許賢德涉嫌收賄等案，前天偕保五總隊搜索望安鄉公所及將軍嶼、花嶼等處查扣採購相關資料，並且約談鄉長許賢德、清潔隊、公所總務、財會及採購承辦人員等27人。

繼望安鄉前鄉長葉忠入、縣議員葉明縣兄弟檔出售公所土地涉貪遭判重刑後，望安鄉公所再涉貪案，地方譁然。

外界揣測此次搜索與清潔隊採購及人事任命案有關，傳言亦指，端午節鄉公所委外包的肉粽，1顆浮報為50元，廉政官為此分頭到花嶼村與將軍嶼搜證調查。

澎湖地檢署表示，案經檢察官偵訊，認被告許賢德涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第3款收受賄賂及同項第2款利用職務詐取財物等罪，許賢德犯罪嫌疑重大，有逃亡、串證人之虞，法院已經裁定羈押禁見。許姓被告等6人，分別命具保3萬至5萬元不等，其餘被告及證人均予請回。