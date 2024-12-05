龍舟國手墜井亡 負責工程2人緩刑

2018亞運金牌的28歲「龍舟天菜」陳俞安2023年2月16日清晨騎車外出授課，意外掉入汙水下水道系統工程14米坑洞亡，桃園地院將高姓監造主任、李姓現場負責人依過失致死罪均判徒刑２月、緩刑２年。圖／桃市消防局提供 亞運龍舟金牌國手陳俞安去年2月清晨騎車時，不慎掉落桃園汙水下水道工程深達14公尺坑洞後不治。負責工程的高姓監造主任、李姓現場負責人遭起訴，桃園地院審理時，考量2人坦承犯行且與家屬和解，依過失致死罪判2人徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年，可上訴。

28歲陳俞安有「龍舟天菜」稱號，去年2月16日凌晨5時22分，他騎著機車行經文中路與國際路二段交岔路口施工路段，因未能及時煞停，撞上半阻隔式圍籬後，摔進14公尺深的積水工程井，直到工人上午8時上班時才發現。抽水後送醫搶救，陳俞安仍因溺水窒息不治。

判決書指出，工程本應依桃市府交通局申請審查核准的交維計畫、「道路交通標誌標線號誌設置規則」辦理，且應於適當位置豎立足夠警示標誌，避免因交維措施不良導致事故，但現場卻未依設置拒馬「車輛改道」，又明知工區逾越原預定施工範圍，也未依現場情況新增、豎立足夠的警示標誌。

法院進行準備程序時，負責工程的46歲高姓監造主任、承包施作的47歲李姓現場負責人均坦承不諱，法院改以簡易判決處刑程序。

法官審酌，被告高姓監造主任、被告李姓現場負責人，均疏未注意未予落實依規則執行交通維持計畫、未豎立及置放足夠的警示標誌及防範安全設施，因而造成被害人死亡，以及被害家屬承受喪失至親無可挽回遺憾，但被告2人均坦承犯行，與家屬達成和解且給付完畢。

高、李2人犯後態度尚稱良好，法官參酌2人智識程度、生活狀況及過失程度等情狀，考量2人均無前科，一併宣告緩刑2年。