司法官學院犯罪防治發表 資恐、洗錢、詐犯成研究主題

法務部司法官學院今舉辦「2024年刑事政策與犯罪防治研究學術發表會」，法務部長鄭銘謙致詞表示，司法官學院的犯罪防治研究中心是國家重要的刑事政策智庫，對精進政府的犯罪防治與刑事政策具有參考作用。

發表會由學院院長柯麗鈴主持，全國檢察高層及矯正機關、民間團體代表與大專院校師生都與會，共同交流刑事政策與犯罪防治議題。

鄭銘謙說，犯罪防治研究中心自2013年成立至今，每年均定期舉辦學術發表會，今天發表會的四場研究內容，都是具有實證性的深度研究成果。

鄭銘謙說，詐欺為當前主要犯罪類型之一，面臨許多新的挑戰，本次有關研究議題所提出的建議方向，對矯正機關而言具有實質的政策提醒效果。

鄭說，受刑人也是國民，各機關應透過各種新興政策使其出監後的就學、就業、就養以及家庭關係等面向都能獲得協助，法務部將參考研究中心歷來的研究成果，精進社會關注議題之政策措施，以確保社會的和諧與安全。

犯罪防治研究中心表示，本次發表會的4個研究主題包括「資助武器擴散行為的可罰性前提以及在洗錢與資恐法制之定位」、「112年犯罪狀況及其分析：矯正機關對詐欺犯罪者處遇課題」、「矯正機關收容人健康主流化政策評估研究」、「觀察勒戒及強制戒治制度檢討與興革之研究」。

此外，司法官學院為鼓勵更多優秀人才投入犯罪防治與刑事政策的研究領域，每年特別規劃舉辦「傑出碩博士犯罪防治研究論文獎」，今年公開評選共有14位碩、博士生得獎。