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高職生吸電子煙遭勸止怒打輔導員 傷害罪法辦

中央社／ 新北4日電

新北市某私立高職進修部高三學生因在教室吸電子煙被生活輔導員規勸後，情緒失控爆打生輔員頭部致使受傷，遭以傷害罪嫌函送。教育局說，持續關懷生輔員，學生目前在家管教。

對於這起校園暴力事件，教育局今天表示，嚴禁校園暴力，若有必要將結合警政資源強化防護安全；校園也全面禁菸（含電子煙），違規者列入特定人員列管追蹤，確保校園安全

據了解，這起校園暴力事件發生於10月下旬，新北某私立高職進修部，已經滿18歲高三學生，因在教室內使用電子煙，被校內的女性生活輔導員口頭管教後，引起男學生暴怒，因情緒失控毆打生輔員的頭部受傷。

教育局傍晚回應中央社記者詢問表示，生輔員為新北市替代教官人力的校安人員。事件後，校方當下立即聯繫轄區警方協助處理，並完成校安通報；當天，教育局立即關懷慰問生輔員。

據了解，遭追打的女生輔員是該校原來的教官，退休後轉任生輔人員，多以勸導代替懲罰。因男學生使用電子煙違反校規，才會指正並沒收電子煙；未料遭追打逃到教官室，學生才被其他教職人員制止。

因生輔員頭部受傷，事後前往警局提告製作傷害案筆錄。警方徵得家長同意，也為學生製作筆錄，並依涉嫌傷害罪嫌，函送新北地檢署偵辦。

教育局說，自110學年度起，全面禁菸害（含電子煙與新興菸品），並納入校規規範管理。目前行為學生由家長帶回管教，並要求該所高職務必持續追蹤輔導管教。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

傷害罪 失控 校園安全 校園暴力事件 禁菸 電子煙

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