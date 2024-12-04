快訊

作家瓊瑤陳屍淡水住家 遺體已送至殯儀館…士檢檢官今晚相驗

馬龍到訪台積電 陸生團留深刻印象：肯定會再來台灣

瓊瑤逝世「小燕子」出現了 趙薇遭封殺消失3年首度發文

聽新聞
0:00 / 0:00

月薪9萬卻47次詐領萬餘元差旅費 台鐵屆退電務段長遭重罰18萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

台鐵蔡姓電務段長月薪9萬元，即將屆齡退休，卻涉嫌不實核報47次差旅費，共詐領台鐵1萬8千元差旅費被移送法辦，彰化地方法院法官認為，蔡男是高階管理人員，未能廉潔自持，依詐欺取財罪將他判處拘役80日、罰金十萬元，不得緩刑。

檢方調查，蔡姓電務段長負責「台鐵軌道結構安全提升計畫-彰化電務段配合道岔更新工程」工程督導，從2023年7月至今年4月，未核實填報到嘉義、苗栗及台南等地差旅費，蔡男明明在辦公室或在家裡，卻填報每次400到200元不等差旅費共47次，共請領18000元，被發現後移送法辦。

蔡男坦承犯行，表示已深刻反省、悔過，也已繳回不法所得，其辯護人也為其辯護指出，蔡男在台鐵任職34年，屢獲功獎，且將屆齡退休，無再犯之虞，因其妻罹癌，需蔡男照養，希望讓他有自新機會，從輕量刑。

不過法官認為，蔡男是台鐵高階管理人員，未能廉潔自持，竟貪圖小利，多次不實申請出差費用，不過詐領金額不高，但此等濫用權限盜領差旅費，若給予緩刑宣告，無異宣示「將詐領款項繳回即無責任」，被告應為自己的行為負責，所以不適宜宣告緩刑，因此依詐欺取財罪將他判處拘役80日、罰金十萬元，拘役如易科罰金、以一千元折算一日，需再繳8萬元。

台鐵一名電務段長涉不實核報47次差旅費，詐領台鐵1萬8千元差旅費被判刑。記者林宛諭／攝影
台鐵一名電務段長涉不實核報47次差旅費，詐領台鐵1萬8千元差旅費被判刑。記者林宛諭／攝影

台鐵 盜領 詐欺

延伸閱讀

物料擋視線！台中堆高機司機撞死清潔婦 雇主員工緩刑

影／宥勝強制猥褻高院言詞辯論終結 若未獲緩刑得入獄

忠孝SOGO彰化美食大集合 控肉飯、蛋黃酥56家在地美味好物

黃子佼持逾2千部未成年性影像 重判「第二理由」曝

相關新聞

退休媒體人區權會罵主委「通姦」稱事實 法官判有罪賠5萬元

台中市廖姓男子是退休媒體人，廖在前年底社區開區權會時，在公共走道向趙姓主委罵稱「你還通姦呢」等語，趙狀告誹謗，另求償50...

司法官學院犯罪防治發表　資恐、洗錢、詐犯成研究主題

法務部司法官學院今舉辦「2024年刑事政策與犯罪防治研究學術發表會」，法務部長鄭銘謙致詞表示，司法官學院的犯罪防治研究中...

月薪9萬卻47次詐領萬餘元差旅費 台鐵屆退電務段長遭重罰18萬

台鐵蔡姓電務段長月薪9萬元，即將屆齡退休，卻涉嫌不實核報47次差旅費，共詐領台鐵1萬8千元差旅費被移送法辦，彰化地方法院...

台南光電弊案開庭…力暘4員工否認涉案 龐雜卷證令辯方頭疼

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及...

男超商取貨搶網購包裹暴打店員 假釋期間犯案嘉院判5年4月

還在假釋期間的高姓男子，於網路購買手機，沒錢卻到嘉義市某超商取貨遭店員阻止，涉嫌暴打店員搶走包裹，案經嘉檢依強盜罪嫌起訴...

九州博弈案林明佐涉洩密貪汙 前電視台記者捲入被控洗錢今出庭

台中地檢署偵破九州博弈集團抓到時任台中市刑大大隊長林明佐勾結洩密貪汙，依貪汙、賭博及洗錢等罪嫌起訴九州總裁陳政谷、林明佐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。