月薪9萬卻47次詐領萬餘元差旅費 台鐵屆退電務段長遭重罰18萬

台鐵蔡姓電務段長月薪9萬元，即將屆齡退休，卻涉嫌不實核報47次差旅費，共詐領台鐵1萬8千元差旅費被移送法辦，彰化地方法院法官認為，蔡男是高階管理人員，未能廉潔自持，依詐欺取財罪將他判處拘役80日、罰金十萬元，不得緩刑。

檢方調查，蔡姓電務段長負責「台鐵軌道結構安全提升計畫-彰化電務段配合道岔更新工程」工程督導，從2023年7月至今年4月，未核實填報到嘉義、苗栗及台南等地差旅費，蔡男明明在辦公室或在家裡，卻填報每次400到200元不等差旅費共47次，共請領18000元，被發現後移送法辦。

蔡男坦承犯行，表示已深刻反省、悔過，也已繳回不法所得，其辯護人也為其辯護指出，蔡男在台鐵任職34年，屢獲功獎，且將屆齡退休，無再犯之虞，因其妻罹癌，需蔡男照養，希望讓他有自新機會，從輕量刑。